Eifersuchtsdrama unter Mühlhäuser Störchen beobachtet

Von: Elmar Schulten

Das Foto zeigt die Altstörche am 1. Juni mit vier von ursprünglich fünf Jungen. © Friedhelm Wernz

Der erfahrene Naturschützer Friedhelm Wernz hat ein Tagebuch über seine Beobachtungen einer Nisthilfe für Störche geführt. Über 1500 Fotos dokumentieren seine Berichte von zwei geflügelten Familiendramen mitten in der schönsten Naturidylle.

Twistetal-Mühlhausen - Am 22. Februar konnte der erste Weißstorch wieder auf dem im Vorjahr errichteten, 13 Meter hohen Mast auf der Kuhweide von Erhard Kalhöfer in Mühlhausen beobachtet werden. Vom 9. zum 10. März übernachteten sieben Weißstörche auf dem Dach des Kindergartens in Mühlhausen.

Morgens suchten sie auf einem Acker nähe der Mehrzweckhalle nach Nahrung. Dann kreisten 18 weitere Weißstörche hoch über dem Dorf. Sechs der rastenden Störche schraubten sich fast zehn Minuten lang in die Höhe, schlossen sich dem Schwarm an und flogen mit diesem Richtung Osten.

Eifersuchtsdrama beobachtet

Der zurückgebliebene Weißstorch (wahrscheinlich das Männchen vom Vorjahr) flog anschließend zur Nisthilfe. Am 15. März konnten zwei Weißstörche laut klappernd auf dem Nest beobachtet werden. Die Paarung der beiden Störche erfolgte am nächsten und an den folgenden Tagen. Beide Störche waren nicht beringt. Das im letzten Jahr beobachtete das Weibchen trug aber einen Ring.

Den Bruterfolg eines Storchenpaares in Mühlhausen hat der Naturschützer Friedhelm Wernz hat verfolgt. Das Foto entstand am 10. Juli und zeigt die Jungstörche fast ausgewachsen. © Friedhelm Wernz

Am 19. März kam das beringte Weibchen vom letzten Jahr zurück und wollte ihr Nest direkt zurückerobern. Dabei kam es über einen Zeitraum von mehreren Stunden zu schweren Kämpfen zwischen den beiden Weibchen.

Nest und Storchenmann zurückerobert

Das Männchen verfolgte tatenlos die Kampfhandlungen. Das unberingte Weibchen hatte vorerst den Kampf gewonnen und klapperte zusammen mit dem Männchen auf dem Nest. Beide Weibchen waren am Kopf und Hals verletzt.

„Am nächsten Morgen konnten wir das beringte und verletzte Weibchen auf einer Wiese etwa 400 Meter vom Nest entfernt beobachten“, schreibt Freidhelm Wernz in seinem Tagebuch.

Zehn Tage lang von Strapazen erholt

Am Nachmittag des gleichen Tages war das unberingte Weibchen seinen Verletzungen erlegen und lag tot auf dem Nest. Zwei Tage später holten die Naturschützer das tote Weibchen mit Hilfe eines Hubkranes von der Storchenplattform.

Noch am gleichen Abend wurde das Weibchen mit Ring zusammen mit dem Männchen klappernd auf dem Nest beobachtet. Das beringte Weibchen musste sich erst einmal von den Verletzungen erholen und bis zur Paarung dauerte es noch zehn Tage.

Fünftes Junge hat‘s nicht geschafft

Das Pärchen trug neues Nistmaterial in den Horst und begann ab dem 9. April mit dem Brüten. „Am 14. Mai konnten wir zwei Jungvögel im Nest sehen, die von den Altstörchen gefüttert wurden. Am 17. Mai haben wir drei Junge gezählt, am 21. Mai vier. Bei der Auswertung der Fotos vom 29. Mai waren sogar fünf Junge im Nest zu sehen.“

Davon war eines der Jungen sehr schwach und wurde am 1. Juni etwa acht Meter vom Nest entfernt auf der Wiese tot aufgefunden. Die vier verbliebenen Jungvögel entwickelten sich sehr schnell. Das gute Nahrungsangebot hat wohl dazu beigetragen.

Endlich flügge geworden

„Wir konnten beobachten, dass zuerst meist Regenwürmer und Großinsekten, später Mäuse und auch Ratten gefüttert wurden. Die vier Jungvögel sind in den folgenden Wochen gut gewachsen und haben ab dem 30. Juni mit Flugübungen auf dem Nest begonnen.“

Am 14. Juli ist der erste Jungvogel ausgeflogen und nach mehreren Runden über den Kuhweiden wieder sicher auf dem Nest gelandet. Am anderen Tag waren alle vier Jungvögel auf den Wiesen und haben zusammen mit den Altstörchen nach Nahrung gesucht.

Reichlich Nahrung entlang der Twiste

In den darauf folgenden Tagen und Wochen wurden die vier Jungstörche meistens ohne die Altstörche bei der Nahrungssuche auf den umliegenden Wiesen beobachtet. Nachts schlafen die Jungstörche regelmäßig auf dem Nest und die Altstörche meistens auf benachbarten Scheunendächern.

Die vier Jungstörche am 24. Juli bei der Futtersuche unweit vom Nest. © Friedhelm Wernz

Wernz abschließend: „Am 10. August konnte ich noch einmal alle vier Jungstörche mit den zwei Altstörchen bei der Nahrungssuche auf einer Wiese in Twiste beobachten und fotografieren.“