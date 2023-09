Waldeck-Frankenberg: Ein Blütenmeer in Violett

Prächtiger Anblick: Die Heide am steilen Schmittenberg bei Wangershausen blüht violett. © Gerhard Kalden

Herbstliche Attraktionen sind die derzeit in Blüte stehenden Heideflächen in der Region. Das sind über den Kreis Waldeck-Frankenberg und darüber hinaus verteilte Landschaftsformen, von denen ein Hauch Lüneburger Heide ausgeht.

Waldeck-Frankenberg – Es gibt viele kleinere Heideflächen, wie die im nördlichen Burgwald, im Naturschutzgebiet „Battenfelder Driescher“ sowie die Heideflächen auf den Hängen bei Altenlotheim und die bei Wangershausen, um nur einige zu nennen. Größere Heideflächen finden sich im Upland bei Usseln auf dem „Kahlen Pön“ und auf dem Ettelsberg bei Willingen. Von dort führt ein Waldweg zur riesigen Heidefläche oberhalb von Niedersfeld. Sie gilt als die größte der europaweit seltenen Bergheiden in Nordwestdeutschland. Diese Fläche liegt bereits auf dem Gebiet von Nordrhein-Westfalen und ist mit dem Auto auch gut von Niedersfeld aus zu erreichen.

Heiden gedeihen auf kargen, nährstoffarmen Böden. Sie müssen gepflegt werden, um sie zu erhalten. Dies geschieht durch Beweidung mit Heidschnucken, einer Schafart, die auch in der Lüneburger Heide eingesetzt wird. In der Region trifft man sie etwa in der Heide des Battenfelder Drieschers an. Oder man plaggt die Flächen stückweise ab. Das heißt, die Vegetation mit den angereicherten Nährstoffen wird abgetragen, sodass neue Heide auf diesen Flächen nachwachsen kann. Dies geschah bereits auf der Heide am Steilhang bei Wangershausen. Auch am Ettelsberg bei Willingen sind solche Flächen zu finden.

Heiden locken zu ihrer Blütezeit nicht wenige Besucher an, um ein Naturerlebnis in dem Blütenmeer zu haben und mit Glück sogar auf eine Herde von Heidschnucken zu treffen. Außerdem ziehen die Bergheiden im Upland auch Beerenpflücker an, die oft mit gefüllten Behältnissen voller Heidel- und Preiselbeeren ihren Heimweg antreten.

Wer aufmerksam durch die Heiden wandert, kann auch manchmal eine Heidelerche bei ihrem Gesang entdecken. Auch Grasfrösche und Eidechsen kann man zwischen den Zwergsträuchern der Heide antreffen. Nicht zuletzt sind an sonnigen Tagen viele Bienen und Schmetterlinge in den Heiden auf Nektarsuche unterwegs.

Im Burgwald gedeihen an wenigen Stellen seltene Bärlappgewächse wie der Kolbenbärlapp. Eine große Rarität kann man auch im Bereich Nemphetal im Burgwald entdecken: Den roten Tintenfischpilz. Er ist normalerweise in Australien heimisch und wurde nach Europa eingeschleppt.

Von Gerhard Kalden