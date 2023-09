Schulhöfe in Waldeck-Frankenberg: Grüne sehen viel Luft nach oben

Von: Philipp Daum

Viel Platz auf dem Schulhof: In der Kreistags-Debatte um bewegungs- und klimafreundliche Schulhöfe schauten Abgeordnete aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Wigand-Gerstenberg-Schule in Frankenberg. © Juliane Becker

Enttäuscht zeigten sich die Grünen im Kreistag darüber, dass aus ihrem Antrag zu klima- und bewegungsfreundliche Schulhöfe im Landkreis Waldeck-Frankenberg „kein großer Sprung, sondern nur ein sehr, sehr kurzer Hüpfer“ geworden ist. „Wir beschließen ein Weiter so“, sagte Dr. Ulrich von Nathusius aus der Grünen-Fraktion.

In der Tat: Im Beschlussvorschlag des Kreisausschusses zu diesem Thema heißt es unter anderem, dass die bisherige Vorgehensweise weiterzuverfolgen sei – und zwar gemeinsam mit den Schulen im Landkreis. Es soll bei der Schulhofgestaltung ein besonderes Augenmerk auf Bewegungsförderung, Hitzeschutz und Beschattung sowie Klimaschutz gelegt werden. Bestenfalls sollen die Umbaukosten mit Fördergeld abgefedert werden. Allerdings müsse die Schulhofneugestaltung immer im Einzelfall betrachtet werden, weil die Gegebenheiten vor Ort unterschiedlich seien.

Die Grünen hatten sich das vor einigen Monaten allerdings ganz anders vorgestellt – sie warben dafür, dass feste Standards für klima- und bewegungsfreundliche Schulhöfe im Kreis eingeführt werden (wir berichteten). Über eine Prioritätenliste sollten nacheinander Bau- und Umgestaltungsprojekte auf den Schulhöfen in Waldeck-Frankenberg umgesetzt werden – ganz im Sinne des Klimaschutzes und der Bewegungsfreundlichkeit. Dass dies noch keine Selbstverständlichkeit sei, zeigten die Planungen zum Neubau der Wiegand-Gerstenberg-Schule in Frankenberg, bei denen der Außenbereich keinerlei Erwähnung finde.

Mit einem Ergänzungsantrag zu dem jetzt vorgelegten Beschluss drängten die Grünen erneut darauf, mehr zu machen. Im Schulentwicklungsplan des Landkreises Waldeck-Frankenberg wollten sie mit Blick auf die Neuplanung und Umgestaltung von Schulhöfen klare Ziele verankert sehen – und zwar zu den Themen Bewegungsförderung Hitzeschutz, Beschattung und Klimaschutz.

Daraus wurde nichts, obwohl sich Freie Wähler, FDP, Arno Wiegand und Regina Preysing (beide fraktionslos) dem Ergänzungsantrag anschlossen. CDU, SPD und AfD lehnten ihn dagegen ab, damit war er mehrheitlich vom Tisch. Der Antrag unter der Überschrift „Fortsetzung der bisherigen Vorgehensweise“ wurde schließlich mehrheitlich beschlossen. Nur die AfD war dagegen, die Grünen enthielten sich der Stimme.

„Unsere Kinder sind den ganzen Tag in der Schule. Deshalb müssen wir auch die Schulhöfe bewegungsfreundlich gestalten und verändern, um den Schülerinnen und Schülern Rückzugsorte zu geben“, sagte Claudia Ravensburg (CDU). Sie wies darauf hin, dass die CDU bereits 2017 einen entsprechenden Antrag eingebracht habe. In der jüngsten Schulausschusssitzung habe unter anderem der Landrat auch deutlich gemacht, dass alle genannten Aspekte bei der Schulhofplanung berücksichtigt würden. „Da gibt es also keinen Zweifel“, so Ravensburg.

Die CDU-Kreistagsabgeordnete erinnerte in diesem Zusammenhang an die Wiegand-Gerstenberg-Schule und das 5000 Quadratmeter große Schulgelände. „Die Schule hat die bewegungsfreundlichste Fläche im ganzen Landkreis. Die Verkehrsschule nimmt dort auch die Fahrradprüfung ab. Dieser Schule zu unterstellen, sie tue nichts für Bewegung, finde ich komisch“, sagte Ravensburg. Außerdem stehe bisher nur eine Konzeption zum Neubau der Wiegand-Gerstenberg-Schule. Wenn der konkrete Plan vorliege, werde sicher auch der Außenbereich Berücksichtigung finden.

„Pausen sind ein wichtiger Baustein des Schulalltags. Sie sollen den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, durch Bewegung und geistige Anreize den Lernstress zu kompensieren. Moderne Schulhöfe ermöglichen vielfältige Aktivitäten“, sagte Heidemarie Schmirler (SPD). Mittlerweile gebe es auch im Landkreis an einigen Schulen neu entwickelte Schulhöfe und weitere seien in Planung. Die Fachdienste Bauen sowie Schulen und Sport arbeiteten hier eng mit den Gremien der Schulen zusammen und leisteten bereits sehr gute Arbeit.