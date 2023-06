Einbrecher entwenden Bargeld aus zwei Firmengebäuden in Berndorf

Von: Elmar Schulten

Unbekannte sind in zwei Berndorfer Firmengebäude eingestiegen. © Silas Stein/dpa

Auf Bargeld abgesehen hatte es ein Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch (14. Juni) in zwei Firmengebäuden in der Straße Hinter den Höfen im Twistetaler Ortsteil Berndorf.

Twistetal-Berndorf - In das erste Gebäude gelangte er oder sie durch gewaltsames Öffnen einer Tür. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume. Aus einem Büroraum entwendete er eine Geldkassette mit einer noch nicht bekannten Menge an Bargeld. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Am zweiten Firmengebäude hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und konnte so einsteigen. Auch hier wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Eine verschlossene Geldkassette hebelte der oder die Unbekannte auf und entwendete das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691/97990.