Giflitz: Einbrecher verursachen 10 000 Euro Schaden in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Von: Cornelia Höhne

Die Polizei sucht Einbrecher, die in einer Lagerhalle in Giflitz hohen Schaden anrichteten. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

In der Nacht auf Sonntag (25. Juni 2023) stahlen Einbrecher in einer Lagerhalle Am Kornhaus in Edertal-Giflitz Beute im Wert von mehreren tausend Euro.

Edertal-Giflitz - Auf dem umzäunten Gelände einer Autoteilefirma hebelten sie eine Tür auf und stahlen Scheinwerfer und Stoßstangen für die Automarke BMW, darunter hochwertige Laserscheinwerfer, teilt die Polizei mit. Zudem erbeuteten sie mehrere Kanister Motoröl. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro.

Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein weißer Kastenwagen stehen, der im Raum Giflitz gesehen wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter Tel. 05621/70900.