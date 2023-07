Besuch in einer Mühle voller Geschichte(n)

Von: Julia Janzen

Viel Holz und viel Grün: Eingebettet im Tal liegt die Huxmühle. Bärbel Knatz (Mitte) lebt dort mit ihrer Tochter Kristina und deren Lebensgefährten Daniel Tolges und den beiden Töchtern Pauline (vorne) und Frieda. © Julia Janzen

Das Restaurant Huxmühle ist weithin bekannt, die eigentliche Mühle weniger. Die liegt gegenüber der Gastronomie. Bärbel Knatz hat das Haus mit viel Liebe zum (historischen) Detail eingerichtet.

Diemelstadt-Wrexen – Noch bis in die 1950er-Jahre wurde in der Huxmühle Getreide gemahlen, auch Landwirtschaft wurde stets in dem Tal bei Wrexen betrieben. Beides gibt es heute zwar nicht mehr dort. Doch Bärbel Knatz hält die Vergangenheit auf ganz besondere Weise wach.

Seit 1990 lebt Bärbel Knatz, geborene Schulze aus Massenhausen, in der Huxmühle. Der Liebe wegen zog sie nach Wrexen in das Elternhaus ihres Mannes Hermann. Doch schön sei das Haus damals nicht unbedingt gewesen, erinnert sie sich lachend. Gemeinsam mit ihrem Mann, so nahmen sie es sich vor, wollten sie es sich schön machen. Das Paar bekam zwei Töchter, Anna-Lena und Kristina, doch ihr Mann starb früh. Bärbel Knatz blieb mit zwei kleinen Kindern allein zurück. Das gemeinsame Vorhaben, aus der alten Mühle ein kleines Paradies zu machen, hat sie dennoch umgesetzt.

Blick in die Mühlenstube: Ein altes Radio, historische Puppen und andere Spielsachen, alte Küchenutensilien und viele weitere Besonderheiten gibt es in der Mühlenstube. © Julia Janzen

Die Sammelleidenschaft und die Liebe zu Historischem wird schnell deutlich: Schon im Eingangsbereich finden sich zahllose Besonderheiten – von der alten hölzernen Waschmaschine samt passendem Waschmittel über schmiedeeiserne Bügeleisen und alte Milchkannen bis hin zur komplett eingerichteten Küchennische mit historischem Herd.

Dass das Herz von Bärbel Knatz für alles schlägt, was eine Geschichte hat, wird noch deutlicher in der Mühlenstube im ersten Stock, die eine zeitlang als Café genutzt wurde. Früher wurde in dem Raum das Korn gemahlen, erzählt sie. Nach dem Rückbau habe dann erst einmal alles brach gelegen, die Ratten hätten sich dort getummelt. Heute ist der Raum voll mit historischen Gegenständen. Viele Spielsachen sind darunter, ob Puppen samt Puppenwagen, Brettspiele, Fahrzeuge und Teddybären, aber auch Bücher, Postkarten, Strick- und Nähutensilien, Möbel, Geschirr, eine alte, aber noch funktionierende Friseurhaube und eine Schulbank inklusive Schultüte. Vieles habe sie im Laufe der Jahre geschenkt bekommen, manches gekauft.

Viele Stücke der Sammlung hat Bärbel Knatz geschenkt bekommen. © Julia Janzen

In der Mitte des urigen Raumes steht ein Esstisch, darauf eine Ausgabe der Waldeckischen Landeszeitung aus dem Jahr 1965. Im Innern der Ausgabe gibt es ein vorherrschendes Thema: Das Hochwasser vom 16. Juli, das Wrexen heimsuchte. An der Huxmühle und dem Hof gegenüber hinterließen die Fluten deutliche Spuren, zwei Scheunen wurden weggerissen, ebenso das Backhaus, die Schmiede, ein Hühnerhaus, erzählt die Besitzerin. Das Wasser stand im Haus. Wie hoch, das lässt sich heute noch ablesen an einer unverputzten Außenwand. Den Pflug und den Miststreuer habe man später in Richtung Ort gefunden, erinnert sich Walter Bracht. Der Rhoder Ortshistoriker, mit Familie Knatz weitläufig verwandt, half damals beim Aufräumen mit. Fotos erinnern daran, wie die gegenüberliegenden Häuser früher aussahen.

Auch zerstört wurde durch das Hochwasser das Mühlrad. Noch 2006 habe sich ihr Mann den Traum erfüllt, wieder ein Rad aufzubauen, sagt Bärbel Knatz. Unterstützt wurde er dabei von Rainer und Fritz Röling. Genutzt wird die Leistung des Mühlrads jetzt zur Erwärmung des Brauchwassers, erklärt Schwiegersohn Daniel Tolges.

Hinter dem Haus dreht sich das Mühlrad, mit dem das Brauchwasser erwärmt wird. © Julia Janzen

Erstmals erwähnt wurde die Mühle übrigens im Jahr 1612. Nicht nur Getreide sei dort vermahlen worden, sondern auch Ölsaaten, sagt Walter Bracht. Zudem habe es ein Pochwerk für Kupferschlacken gegeben.

Der letzte Müller in der Wrexer Huxmühle war August Knatz in den 1950er-Jahren, der Schwiegervater von Bärbel Knatz.

Die wohnt seit einigen Jahren nicht mehr allein in der Mühle. Tochter Kristina und Lebensgefährte Daniel Tolges sind eingezogen, mit deren Töchtern Pauline und Frieda wuchs die Familie weiter. Für die Kinder ist das abgelegene Areal vor allem eins: Ein Spielparadies. jj