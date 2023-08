Bad Arolser Schüler Philipp Grummann forschte im Erfinderlabor

Von: Elmar Schulten

Philipp Grummann im Erfinderlabor: Der Oberstufenschüler der Christian Rauch Schule Bad bereitet an der Uni Marburg ein Stück Palladium für eine Untersuchung im Röntgen-Defraktometer vor. © Markus Käsler/ZFC

Kurz vor den Schulferien hat der Christian-Rauch-Schüler Philipp Grummann beim 34. Erfinderlabor des Zentrums für Chemie (ZFC) und der Philipps-Universität Marburg Experimente zur Speicherung von Wasserstoff ausführen dürfen.

Bad Arolsen/Marburg - Der 18-jährige Arolser, der nach den Ferien in die Jahrgangsstufe 13 und damit in die Q-Phase des Abiturs eintritt, war einer von 235 hessischen Top-Schülern aus 85 Schulen, die sich um einen der 16 begehrten Plätze beworben hat.

Eine Woche lang hatte er in Marburg Gelegenheit, sich intensiv mit einem aktuellen Kernproblem der Chemie zu beschäftigen: der Speicherung von Wasserstoff. Das leichteste Element im Periodensystem hat seine ganz besonderen Tücken, wenn man es speichern oder transportieren möchte.

Wasserstoff wird erst bei Minus 253 Grad Celsius flüssig. Um das zu erreichen, sind enorme Energiemengen nötig. Der Transport und die Speicherung in herkömmlichen Rohrsystemen oder Druckbehältern sind extrem aufwendig.

Ein neuer Ansatz ist dabei die Speicherung der kleinen Wasserstoffatome in den komplexen Gitterstrukturen von Metallen. Die Teilnehmer am Erfinderlabor hatten die Gelegenheit, an der Physikalischen Fakultät der Universität Marburg sich die Bachelor-Arbeit einer Studentin erklären zu lassen und die damit verbundenen Experimente nachzuvollziehen. Konkret wurde dabei die Speicherfähigkeit von Palladium getestet.

„Wir brauchen noch mehr gute Naturwissenschaftler“

Das Metall nimmt dabei Wasserstoffgas wie ein Schwamm in sich auf. In einem Röntgen-Defraktometer wurde anschließend das Metallstück mit Elektronen bombardiert, um so die das Maß der Speicherfähigkeit von Palladium zu ermitteln.

„Aus Sicht der Hochschule ist das Erfinderlabor ein ideales Orientierungsfeld am Übergang von Schule und Beruf“, so Prof. Dr. Sabine Pankuweit von der Philipps-Universität Marburg. „Wir brauchen in Zukunft noch mehr gute Naturwissenschaftler, um die Herausforderungen der modernen Welt zu meistern“, betonte Kultusminister Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz bei der Abschlussveranstaltung des 34. Erfinderlabors.

Die hessische Landesregierung habe mit der Wasserstoffstrategie eine Priorisierung der Einsatzfelder von Wasserstoff vorgenommen. Zu diesen Bereichen gehören der Flugverkehr sowie Teile der Industrie und des öffentlichen Verkehrsnetzes. Damit verbunden sei eine Transformation der Wirtschaft, die gerade erst begonnen habe.

Das Erfinderlabor sei eine wertvolle Hilfe bei der Berufsorientierung über Karrierechancen im MINT-Umfeld (also den Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Für den angehenden Bad Arolser Abiturienten Philipp Grummann stellt sich nun tatsächlich die Frage, was er nach seiner Abiturprüfung im kommenden Jahr studieren möchte. „Etwas mit Mathematik komme dabei auf jeden Fall in Frage“, verrät er im Gespräch mit der WLZ. Und an Naturwissenschaften sei er auch interessiert. Doch die Auswahl ist riesengroß und für seine die Entscheidung hat er zum Glück noch ein paar Monate Zeit.

