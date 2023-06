Einsatz auf Gnadenhof für Tiere in Goddelsheim: „Perspektiven geschaffen“

Von: Marianne Dämmer

Einsatz auf dem „Hof mit Herz“: Erstmals wurde in den „U28“-Kurs ein sechswöchiger Einsatz auf dem Gnadenhof für Tiere (Hof mit Herz) in Goddelsheim integriert. Die Resonanz ist positiv. © Marianne Dämmer

Als Teil des Projekts „U28“ haben junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Lebens- und Arbeitsperspektive auf dem „Hof mit Herz“ in Goddelsheim gearbeitet. Mit Erfolg.

Lichtenfels-Goddelsheim – „Unsere gute Erfahrung mit dem „Hof mit Herz“ ist ein Paradebeispiel dafür, wie sinnvoll die Arbeit mit Tieren sein kann“, sagt Jörg Weinhold vom Jobcenter Waldeck-Frankenberg. Seit mehreren Jahren begleitet er das berufsbildende Projekt „U28“ für Arbeitssuchende unter 28 Jahren der Delta Waldeck-Frankenberg, das in Bad Arolsen angeboten wird.

Es bietet den Teilnehmern Struktur und eine intensive sozialpädagogische Betreuung mit dem Ziel, dass sich die jungen Frauen und Männer eine Lebensperspektive erarbeiten. Erstmals wurde in den Kurs ein sechswöchiger Einsatz auf dem Gnadenhof für Tiere in Goddelsheim integriert. Die Resonanz ist durchweg positiv.

„Tiere nehmen einen an wie man ist. Sie erfordern Pflege und Fürsorge – die Leute sind glücklich, wenn sie hier sind“, sagt Nadja Scriba. Die Palliativ- und onkologische Fachkrankenschwester bietet auf ihrem Hof mit Herz therapeutisches Reiten und tiergestützte Therapie an. Engagiert arbeitet sie mit Behinderten und psychisch Kranken jeden Alters.

Von den U28-Teilnehmern wurde sie in den vergangenen anderthalb Monaten drei Tage pro Woche unterstützt in allem, was anlag – sie halfen beim Füttern der Tiere, beim Ausmisten der Ställe, beim Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die gehandicapt sind. „Die Teilnehmer haben die Arbeit gesehen, waren aufgeschlossen, angenehm im Umgang – nicht einer hat gemeckert, wenn er den Schweinestall ausmisten sollte. Alle sind hier zufrieden mit sich“, sagt Nadja Scriba und erklärt mit Blick auf das U28-Projekt und die Arbeit der Teilnehmer auf dem Gnadenhof: „Inklusion wird hier gelebt. Ich kann das Projekt nur loben.“

Berufsbildendes Projekt „U28“ Das berufsbildende Projekt „U28“ für Arbeitssuchende unter 28 Jahren läuft jeweils über neun Monate. „Es ist ein Angebot für junge Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen durch das Regelsystem fallen. Es hat zum Ziel, jeden irgendwie mitzunehmen“, erklärt Kirsten Bischoff, Leiterin „Arbeitsmarkt und Integration“ beim Jobcenter Waldeck-Frankenberg.

Zehn Teilnehmern wird über täglichen Unterricht Struktur vermittelt. Entscheidend für den Erfolg des Kurses sei unter anderem die angewandte Erlebnispädagogik: Die Teilnehmer machen viele kreative Projekte, nähen etwa „aus Alt etwas Neues“, machen Exkursionen – Teambuilding, Sozialkompetenz sind weitere Stichpunkte. Als positiver Nebeneffekt entstehen Kontakte und Freundschaften. Mehrwöchige Berufspraktika stehen außerdem an.

Weiterhin zeichnet sich der Kurs durch eine umfassende sozialpädagogische Betreuung aus: Allen zur Seite stehen Katrin Sälzer und Ingo Hoppmann von der Delta Waldeck-Frankenberg, sie sind rund um die Uhr Ansprechpartner für die Teilnehmer, erklärt Volker Heß, Geschäftsführer der Delta Waldeck-Frankenberg, dem Träger des U28-Angebotes.

Außerdem sei das Ziel offen. „Aus unserer Sicht ist es ein Erfolg, wenn der Teilnehmer weiß, wie es für ihn weitergeht – ob Lehre oder Arbeitseintritt“, erklärt Jörg Weinhold vom Jobcenter.

Finanziert wird der Kurs vom Jobcenter Waldeck-Frankenberg und aus Landesmitteln, zu genehmigen vom Hessischen Sozialministerium, erklärt Jörn Lessing vom Landkreis. Der sechswöchige Kurs auf dem Hof mit Herz wurde ermöglicht in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und dem Landkreis Waldeck-Frankenberg.

„Das Helfen auf dem Hof mit Herz ist eine super Sache. Die Tiere und die Menschen mit Behinderungen geben so viel zurück“, sagt Piere Thomas. Er ist Anfang 20 und hat durch die Teilnahme an dem U-28-Kurs und seinem Einsatz auf dem Hof wieder eine gute Perspektive für sein Leben gefunden. Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie war er neu ins Waldeckische gezogen – und blieb dann über eine lange Zeit allein und einsam. Ohnehin schüchtern, hat er „die ganze Zeit nur zu Hause vor dem PC gehangen“. Durch den U28-Kurs bekam er Kontakte, eine Tagesstruktur, legte seine Scheu ab. Er erhielt ein Schulabschlusszeugnis, um sich bewerben zu können. „Das hat mich sehr motiviert, noch mal einen Start hinzulegen“, sagt er. Praktika hatten jeweils Ausbildungsangebote zur Folge – er wird eine Ausbildung zum Pflegehelfer absolvieren.

Auch die 22-jährige Messalina De Meyer hat durch einen festen Tagesablauf und die enge therapeutische Begleitung Fuß gefasst, bekommt ihr Leben wieder in den Griff: „Ich habe jetzt einen Ausbildungsplatz in der Heilerziehungspflege fest“, freut sie sich. Der U-28-Kurs und die Zeit auf dem Hof sind „das Beste, was mir passieren konnte. Es hat mir neue Perspektiven geschaffen.“ Eine weitere junge Frau mit Förderschulabschluss ist durch den Kurs wieder motiviert, „mich zu bewerben“.

Für Jörg Weinhold und Kirsten Bischoff vom Jobcenter Waldeck-Frankenberg sind das erfreuliche Nachrichten: „Es ist so gut zu sehen, wie der Kurs mit seinen vielfältigen Inhalten etwas gebracht hat“, sagt Kirsten Bischoff. (Marianne Dämmer)