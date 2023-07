Hubarbeitsbühne für Volkmarser Feuerwehr: Einzigartiges Fahrzeug

Von: Julia Janzen

Teilen

Im Beisein von zahlreichen Ehrengästen wurde die neue Hubarbeitsbühne offiziell an die Volkmarser Feuerwehr übergeben. © Julia Janzen

Für die Feuerwehr Volkmarsen stand am Wochenende nicht nur das traditionelle Feuerwehrfest an. Die Ehrenamtlichen hatten noch einen weiteren Grund zu feiern: Nach gut acht Jahren des Wartens nahmen sie ein neues Fahrzeug, eine Hubarbeitsbühne, offiziell in Betrieb.

Volkmarsen - Zwölf Tonnen schwer, 250 PS stark, ausgestattet mit einem bis zu 300 Kilo beladbarem Korb und die Rettungshöhe beträgt bis zu 30 Meter: Die Hubarbeitsbühne ist ein besonderes Fahrzeug und einzigartig in Waldeck-Frankenberg. Am Freitagabend wurde es nicht nur gesegnet, sondern auch vor vielen Feuerwehreinsatzkräften übergeben. Zwar steht die Hubarbeitsbühne schon seit Monaten in Volkmarsen, doch zur Einweisung waren aufwändige Schulungen nötig. Diese standen in der Kasseler Landesfeuerwehrschule an oder vor Ort mit einem Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr aus Kassel.

Nun sind 20 Frauen und Männer fit im Umgang mit dem Fahrzeug, dazu gehören auch zwei Mitarbeiter des Bauhofes. Der wird das Gefährt gelegentlich nutzen, um Bäume zu beschneiden, Lichterketten anzubringen oder ähnliches.

Stadt übernahm Finanzierung allein

Stadtbrandinspektor Kai Wiebusch erinnerte an das erste Gespräch mit dem damaligen Bürgermeister Hartmut Linnekugel über die Anschaffung, das sei 2015 gewesen. Schon damals sei deutlich geworden, dass die Anschaffung schwierig werden würde. Erst 2019, nach einem Gespräch im hessischen Innenministerium habe es nach einer „langen und kontroversen Diskussion“ grünes Licht für den Kauf gegeben. Allerdings: Förderungen habe es keine gegeben, die Stadt stemmte die rund 475 000 Euro teure Anschaffung selbst. Wiebusch dankte allen Entscheidungsträgern für ihr Mitwirken.

Wehrführer Torsten Tegethoff berichtete von zahlreichen Übungen an besonderen Objekten, unter anderem von einer Brandübung an einem Bauernhof. Insgesamt seien etwa 1500 Stunden Ausbildung in den vergangenen Monaten zusammengekommen. Bürgermeister Hendrik Vahle betonte, dass nun eine „sichere Höhenrettung gewährleistet“ sei. Dass das Fahrzeug eine Bedeutung über Volkmarsen hinaus habe, betonte auch Gordon Kalhöfer, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands.

Geehrt wurden am Abend der Fahrzeugübergabe noch Andreas Flore, Oliver Nagel und Sven Büsse mit Kinderfeuerwehrmedaillen für ihr Engagement im Bereich der Kinderfeuerwehr.

Die Kinderfeuerwehr zeigte bei einer Übung die Rettung aus einem Spielhaus. © Julia Janzen

Am Samstagabend begann dann am Feuerwehrstützpunkt das traditionelle Feuerwehrfest mit viel Musik, am Sonntag ging es mit dem Frühschoppen weiter und einem bunten Programm. Kinder durften mitfahren in den Einsatzfahrzeugen der Wehr, die auch besichtigt werden konnten. Eine Hüpfburg stand ebenfalls bereit.

Einer der Höhepunkte am Sonntag: Die jüngsten Mitglieder zeigten eine Übung vor Publikum. Die Mädchen und Jungen retteten drei Freunde aus einem Spielhaus und brachten sie mit einer Trage in Sicherheit. Dann löschten sie noch das Feuer im Haus. Von den Zuschauern gab es viel Applaus dafür.

Mutige konnten mit der neuen Hubarbeitsbühne die Aussicht von oben genießen. Zudem gab es Leckereien vom Grill sowie Kaffee und Kuchen. jj