Taufen haben im Kreis Waldeck-Frankenberg noch volkskirchliche Tradition

Empfangenes an Kinder weitergeben

+ © Karl-Hermann Völker In der Frankenberger Liebfrauenkirche: Dort taufte kürzlich Pfarrer Reinhold Schott den kleinen Levi Nathanael Buhtz und nahm ihn damit in die christliche Gemeinschaft auf. Die Evangelische Frankenberger Kirchengemeinde bietet in den Sommermonaten zusätzliche Tauf-Familiengottesdienste und einmal im Jahr einen Tauferinnerungsgottesdienst für fünfjährige Kinder an. © Karl-Hermann Völker

Unter dem Motto „Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe“ hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) rund um den Johannistag am 24. Juni bundesweit zu einer großen Taufaktion eingeladen.

Waldeck-Frankenberg –Auch die evangelischen Kirchengemeinden in Waldeck-Frankenberg sind diesem Aufruf gefolgt und laden im Juni zu einer Vielzahl von Tauffesten, Open-Air-Gottesdiensten und kleinen Aktionen rund um die Taufe ein.

Sie antworten damit nach den Corona-Jahren auf ein bei vielen Menschen offenbar stark gestiegenes Bedürfnis, „sich bewusster für die Taufe ihrer Kinder oder für ihre eigene Taufe zu entscheiden“, stellt Petra Hegmann, Dekanin im Evangelischen Kirchenkreis Eder, fest. „Das finde ich positiv.“

Sie berichtet von einem Einbruch bei den Taufzahlen um ein Drittel in den Pandemie-Jahren. Ihr Kollege Andreas Friedrich im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach, zuständig für die Gemeinden im Oberen Edertal, spricht von einem regelrechten „Taufstau“ und freut sich über die hohe Nachfrage jetzt. Dekanin Eva Brinke-Kriebel vom Kirchenkreis Twiste-Eisenberg konnte bereits für das Jahr 2022 wieder eine Rekordzahl von 364 Taufen verzeichnen (siehe Hintergrund).

„Die Taufe ist ein Fest des Lebens. Freude, Dankbarkeit, Glück, das Staunen über das Wunder des Lebens, all das findet in der Taufe seinen Ausdruck. Mit den Tauffesten laden wir alle ein, die diesen besonderen Rahmen feiern möchten“, wirbt die Korbacher Dekanin Brinke-Kriebel. Sie freut sich auf vier große Tauffeste in ihrem Kirchenkreis.

Petra Hegmann in Frankenberg wünscht sich, „dass Taufen älterer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener selbstverständlicher werden.“ Es gebe inzwischen auch eine Vielfalt von Gottesdienstformen, um Menschen unterschiedlichen Alters anzusprechen. Ermöglicht wird dies durch die neue „Taufagende“ der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck seit 2021: Danach sind Taufen nicht mehr auf den Kirchenraum und das Säuglingsalter beschränkt. Sie finden nun genauso selbstverständlich im heimischen Garten oder bei Tauffesten an Flussufern und vor allem in jedem Lebensalter statt.

Die Mitgliederzahlen der Kirchen gehen zurück, angesichts der Altersstruktur der Bevölkerung ist die Anzahl der kirchlichen Beerdigungen etwa doppelt so hoch wie die von Kindertaufen – auch in Waldeck-Frankenberg. Deshalb beteiligen sich dort im „Jahr der Taufe“, zu dem die Evangelische Kirche von Deutschland (EKD) aufgerufen hat, rund um den Johannistag am 24. Juni viele evangelische Gemeinden an einer groß angelegten Offensive mit Taufeinladungen in vielfältigen Formen.

+ An der Eder in Dodenau: Das Angebot von Pfarrer Stefan Geil (rechts), am Ufer der Eder Kinder und Jugendliche mit dem Wasser des Flüsschens zu taufen, wurde schon 2021 gern angenommen. Nächstes Freiluft-Tauffest ist dort am 2. Juli. © Karl-Hermann Völker

Insgesamt finden mehr als acht gemeinsame Tauffeste, teils an besonderen Orten wie am Ederufer in Dodenau, rund um die Liebfrauenkirche in Frankenberg, im Schießhagen in Korbach, an der Helenenquelle Bad Wildungen oder am „Christenbörnchen“ bei Usseln statt.

„Für uns als Pfarrerinnen und Pfarrer gehören Taufen mit zu den schönsten Aufgaben in einer Gemeinde. Wir heißen das neugeborene Kind willkommen, nehmen es in unsere Gemeinschaft auf, segnen es, ernennen Paten und Patinnen und bauen auf eine Erziehung im Sinne unserer christlichen Werte, wie Nächstenliebe, Hoffnung und Barmherzigkeit“, sagt Dekanin Eva Brinke-Kriebel in Korbach. „Und wir wollen Taufen wieder zu besonderen gemeinschaftlichen Erlebnissen machen.“

Dass die Taufe als zentrales Sakrament für den christlichen Glauben verstärkt in den Blickpunkt rückt, auch dann, wenn die allgemeine Distanz zu Kirchen größer geworden ist, beobachten Seelsorger in jüngster Zeit häufiger. „Bei Taufgesprächen stelle ich fest, dass etwa 80 Prozent der Eltern und Paten einen volkskirchlichen Hintergrund haben und sagen: ‚Wir taufen unsere Kinder, weil wir selbst auch getauft worden sind und das so weitergeben wollen’,“ beobachtet in Frankenberg Pfarrer Reinhold Schott.

Daniel Hammer, Vater von zwei Täuflingen aus Burgwald-Ernsthausen, möchte, „dass Marie und Lukas von Gott und seinen Engeln beschützt werden“. Schon in der Auswahl des Namens „Levi Nathanael“ (von Gott gegeben) für ihr Kind, so erklärt nach demselben Taufgottesdienst in der Liebfrauenkirche die Familie Buhtz aus Frankenberg, sehe sie ein Stück biblische und familiäre Tradition. „Wir geben etwas weiter, was wir empfangen haben.“

Gute Erfahrungen haben die Kirchengemeinden mit Open-Air-Tauffesten gemacht. Seit mehr als einem Jahrzehnt sind in Allendorf/Eder Taufgottesdienste mit Ederwasser Tradition, auch Pfarrer Stefan Geil lädt in Dodenau am 2. Juli bereits zum zweiten Mal dazu ein. „Ich war anfangs skeptisch. Warum an der Eder und nicht in der Kirche?“ fragte er sich. „Doch der Ort am Wasser entfaltet nochmal eine ganz eigene Kraft. Das ist unsere Heimat. Und wir führen Menschen einer geistlichen Heimat zu.“

„Mein Kind soll selbst entscheiden, was es später einmal glauben möchte“, diesen Satz hört Dekanin Eva Brinke-Kriebel nicht selten bei Gesprächen mit jungen Eltern. „Doch man muss etwas kennen, um sich bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden“, betont die Theologin. „Eltern müssen viele Entscheidungen treffen, beispielsweise ob ein Kind geimpft wird, welcher Kindergarten der passende ist, und vieles andere mehr.“ Die Taufe biete das Fundament dafür, dass ein Kind den Glauben in Familie, Gemeinde und Religionsunterricht kennenlernt, um sich später wirklich frei entscheiden zu können. „Und sie setzt ein positives Vorzeichen vor jedes Leben.“ deinetaufe.de

Geplante Freiluft-Tauffeste im Landkreis

In Waldeck-Frankenberg planen die evangelischen Kirchengemeinden zum „Jahr der Taufe“ eine Reihe von großen Tauffesten.

Im Kirchenkreis Eder macht die Kirchengemeinde Vöhl bereits am Sonntag, 18. Juni, den Auftakt um 10 Uhr mit einem Tauffest am Ufer der Eder, Jugendherberge Hohe Fahrt. Am Sonntag, 25. Juni, gibt es jeweils Freiluft-Tauffeste in Frankenberg ab 14 Uhr für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der Liebfrauenkirche, in Röddenau an der Kirche ab 14 Uhr und in Bad Wildungen, 11 Uhr, an der Helenentalquelle. Ein weiteres Tauffest folgt in Haine am 2. Juli ab 10 Uhr auf der Bleiche.

Im Kirchenkreis Twiste-Eisenberg wird zu einem Tauffest unter freiem Himmel eingeladen bereits am Samstag, 24. Juni, ab 14.30 Uhr in Korbach im Schießhagen. Am Sonntag, 25. Juni, folgen Open-Air-Taufgottesdienste ab 11 Uhr am Christbörnchen zwischen Usseln und Rattlar für jedermann mit Posaunenchören von Usseln und Eimelrod, ab 10 Uhr am Strandbad in Wetterburg am Twistesee und in der Gemeinde Diemelsee ab 10 Uhr im Steinbruch Benkhausen.

Das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach begeht am 25. Juni Dekanatskirchentag in Gladenbach, wo Taufe auch eines der Themen sein wird. Deshalb laden die Kirchengemeinden Biedenkopf, Eckelshausen und Wallau-Weifenbach bereits am 18. Juni ab 10 Uhr gemeinsam zu einem großen Tauffest an der Lahn. Am Sonntag, 2. Juli, feiert die Kirchengemeinde Dodenau ab 10 Uhr einen Familiengottesdienst mit Taufen an der Eder neben der Mehrzweckhalle.

Info: Zu allen Tauf-Veranstaltungen können sich Interessierte noch bei ihren zuständigen Pfarrämtern, Dekanaten oder Gemeindebüros anmelden.

Zahl der Taufen erreicht früheres Niveau

Trotz zurückgehender Mitgliedszahlen der Kirchen und nach dem Einbruch im Corona-Jahr 2021 erreichten die Zahlen der Taufen wieder früheres Niveau. Im Kirchenkreis Twiste-Eisenberg stieg die Summe von 353 (2018) auf 364 (2022), im Kirchenkreis Eder von 300 (2018) auf 303 (2022). Ihnen steht allerdings auch die doppelt so hohe Anzahl an Beerdigungen gegenüber: 2022 wurden in Twiste-Eisenberg insgesamt 712, im Kreis Eder 622 kirchliche Trauerfeiern verzeichnet.