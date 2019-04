Wie ein 74-jähriger Englischlehrer aus Marburg gegen den Brexit kämpft

Mit der Queen auf dem Balkon: Der Marburger Armin Hedwig wirbt seit Wochen für den Verbleib von England in der EU.

Auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Marburger Wilhelmsstraße spannt sich über einem Standbild der englischen Queen ein dunkelblauer Schirm mit den Sternen Europas. An der Brüstung hängen Plakate, die auf 70 Jahre Frieden in einem geeinten Europa hinweisen, dazu der Appell: „Was immer du wählst – wähl Europa!“ Manchmal lässt sich dort oben im ersten Stock ein grauhaariger, älterer Herr sehen mit einer sorgsam gebundenen Krawatte in den Farben des Union Jack.

Auf seine Weise demonstriert seit Wochen Armin Hedwig, der bis zu seiner Pensionierung Englischlehrer an der Stiftsschule in Amöneburg bei Marburg war, für den Verbleib von England in der EU. Einmal monatlich veranstaltet er auf dem Marburger Marktplatz Demonstrationen mit der pro-europäischen, mehrfach ausgezeichneten Bürgerbewegung „Pulse of Europe“. Und jetzt hat er auch noch Ministerpräsidentin Theresa May einen ganz persönlichen Brief geschrieben.

Darin drückt er sein tiefes Bedauern aus, dass Großbritannien die EU verlassen will. „Das Referendum hat die britische Nation tief gespalten. Das muss für Sie und alle aufrechten Briten, die so sehr Europa lieben und die Bindungen zwischen Großbritannien und den anderen europäischen Nationen zu stärken bestrebt sind, ein Albtraum sein“, vermutet Armin Hedwig darin. Er weiß, wie sehr ihn selbst der Brexit schmerzen würde: Sein Leben lang hat sich der 74-Jährige für die deutsch-englische Freundschaft eingesetzt. Er nahm bereits als Schüler 1962 an Begegnungsfahrten der Landjugend nach Cornwall teil, organisierte 25 Jahre lang für das Gymnasium in Amöneburg den Austausch von Schülern und Praktikanten. „Ich liebe England als ganz wichtigen Teil Europas, der auf keinen Fall verloren gehen darf“, sagt er. „Wir haben dort Freunde, Kontakte, Kulturaustausch – wir möchten freizügig hin- und herfahren.“

Zum ehrenamtlichen Engagement des Oberstudienrats a. D. gehört seit Jahren Vorstandsarbeit bei sozialen Hilfsprojekten in den ehemaligen britischen Kolonien Uganda und Indien. Er organisierte 2016 auch schon ein Charity-Konzert in der Frankenberger Ederberglandhalle. Hedwigs Hauptanliegen ist und bleibt aber „Europa als einzigartiges Friedensprojekt. Nie zuvor hat es solch eine lange Periode der friedlichen Koexistenz der europäischen Staaten gegeben,“ wie er betont.

Warum für ihn als Freund Großbritanniens neben dem Plakatappell, wählen zu gehen, eine Königin auf dem Balkon steht? Hedwig verehrt die Monarchin. Er gehörte 2015 zu den wenigen auserwählten Bürgern der Bundesrepublik, die ihr beim Staatsbesuch in der Frankfurter Paulskirche begegnen durften. Der Queen fiel dabei der Marburger Herr mit der Union-Jack-Krawatte auf, „die sie bewunderte und mich daraufhin ansprach“, erzählt er. „Ich kam mit der Queen ins Gespräch. Da wurde für mich ein Traum wahr.“