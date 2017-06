Enten auf Marburger Stadtautobahn: Polizei mit zwei Streifen im Einsatz

Eingepackt: In einer Tasche wurde die Entenfamilie von der Stadtautobahn „evakuiert“ und zur Lahn gebracht.

Marburg. Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte die Marburger Polizei am Mittwochmorgen auf der Stadtautobahn zu bewältigen: Eine Entenfamilie hatte sich dorthin verlaufen und behinderte den Verkehr.

Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 6.15 Uhr in Höhe der Abfahrt Mitte eine Entenfamilie auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden. Die Polizei rückte sofort aus, um Schlimmeres zu verhindern. Die Entenfamilie - eine Mutter und sechs Küken - kam den „Anweisungen“ der Ordnungshüter zunächst nur widerwillig nach, heißt es im Polizeibericht. Die Gruppe „watschelte“ zunächst wie gewünscht in Richtung Tankstelle, machte aber gleich wieder kehrt und versuchte, erneut die Straße „zu betreten“.

Nun rückte eine zweite Streife mit einer Transporttasche an, um die Enten an einen sicheren Ort zu bringen. Das Einsammeln und anschließende Aussetzen der Entenfamilie in der Lahn verlief ohne Probleme. Ob die Tiere mit einer Anzeige wegen Verkehrsbehinderung rechnen müssen, teilte die Polizei nicht mit.