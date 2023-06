Erst festlich zur Polonaise, dann locker im Kleinen Festzug

Die Marketenderinnen hatten ein Mädchen im bunten Bollerwagen dabei. © Winfried Stede

Es war ein langer Tag bei tropischen Temperaturen, der Festsonntag zum Wetterburger Schützenfest. Doch das hielt niemanden davon ab, sich nach dem großen Festzug am Mittag und dem spannenden Königsschießen am Nachmittag am Abend noch in festliche Kleidung zur Polonaise durch den Ort einzufinden.

Bad Arolsen-Wetterburg - Die Damen gingen vielfach in langen Abendkleidern, die Herren daneben in ihren schmucken Uniformen der einzelnen Kompanien des Wetterburger Schützenvereins.

Angeführt vom Oberst der Schützen sowie den beiden neuen Königspaaren Bernd und Claudia Meier sowie Leano Kuzyna und Marlene Schütte als Kinderkönigspaar schlängelte sich ein prachtvoller Zug durch die Straße bis hin zum Festplatz, der kein Ende zu nehmen schien. Zahlreiche Zuschauer geizten nicht mit Applaus, als die festlich herausgeputzten Paare an ihnen vorüberschritten.

Beim kleinen Festzug zum Abschluss des Schützenfests am Montagnachmittag ging alles ein wenig lockerer vonstatten. Selbst König Bernd Meier kam hemdsärmelig daher und hatte sich von seiner schweren Königsschürze und dem Zylinder befreit.

Unter den Klängen des Musikvereins aus Ossendorf marschierten nicht nur die Schützen, sondern auch die Landfrauen von heute und viele weitere Gruppen durch den Ort, manche winkten den Zuschauern fröhlich zu, andere sorgten aus ihren Wasserpistolen für eine willkommene Abkühlung am Straßenrand. hei

