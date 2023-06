Akteneinsichtsausschuss zum Philipp-Soldan-Forum: Erste Sitzung mit vielen Fragen

Von: Jörg Paulus

Teilen

Die Ederberglandhalle in Frankenberg wurde von Ende 2020 bis Anfang 2023 modernisiert und umgebaut und im März unter dem neuen Namen Philipp-Soldan-Forum wiedereröffnet. Ein Akteneinsichtsausschuss der Stadtverordnetenversammlung soll nun die Vergabe- und Abrechnungsvorgänge überprüfen. archi © Gerhard Meiser/nh

Der Akteneinsichtsausschuss zur Sanierung der Ederberglandhalle (jetzt Philipp-Soldan-Forum) hat zum ersten Mal getagt. In der konstituierenden Sitzung ging es um Formalien, aber auch um die Frage, ob der Ausschuss überhaupt schon tätig werden darf.

Frankenberg – Der Akteneinsichtsausschuss war vor drei Wochen auf Antrag der Freien Wähler Frankenberg (FWF) durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Er soll die Vergabe- und Abrechnungsvorgänge beim Umbau der Ederberglandhalle zum Philipp-Soldan-Forum überprüfen.

Zu Beginn der ersten Sitzung im historischen Rathaus fragte Ausschuss-Mitglied Helmut Naumann (Grüne), ob diese Überprüfung überhaupt schon zulässig sei, solange der Vorgang, also die Sanierung der Halle, noch nicht abgeschlossen ist. So stehe es in der Hessischen Gemeindeordnung. Stadtrat Willi Naumann las eine Einordnung des Hessischen Städtetages dazu vor, in der es heißt, dass die Angelegenheit, zu der ein Akteneinsichtsausschuss tätig wird, abgeschlossen sein sollte, „um nicht in die laufende Verwaltung steuernd einzugreifen“.

Die Frage soll nun bis zur nächsten Sitzung genauer beantwortet werden. Dann wird es auch um die weitere Verfahrensweise gehen, zu der Christine Müller (Grüne) einige Fragen hatte: Bis wann soll die Akteneinsicht beendet sein? Wird sich der Ausschuss regelmäßig treffen, um gemeinsam in die Akten zu schauen, oder jeder einzeln, wann er will? „Und was ist eigentlich der Gegenstand, wonach ich suchen soll?“, fragte Müller. „Was sind die Bedenken, was falsch gelaufen ist? Was ist der Anfangsverdacht?“

Harald Rudolph (SPD) verwies auf den Fragenkatalog, den die Freien Wähler zur Sondersitzung der Stadtverordneten Ende Mai vorgelegt hatten. „An den Fragen könnte man sich langhangeln“, sagte Rudolph. Bei den Fragen der Freien Wähler geht es im Kern darum, durch welche Gründe und Beschlüsse es in der mehr als zweijährigen Bauphase der Halle zu einer Kostensteigerung auf 10,5 Millionen Euro gekommen ist. Da diese Fragen von Stadtverwaltung und Magistrat aus Sicht der Freien Wähler bisher nicht ausreichend beantwortet wurden, hatten sie den Akteneinsichtsausschuss beantragt.

Nicht der erste Akteneinsichtsausschuss in Frankenberg

Es ist nicht der erste Akteneinsichtsausschuss in der Frankenberger Stadtpolitik. Auch beim Frankenberger Tor (Abschluss eines städtebaulichen Vertrages) und beim Stadthaus (Aufzug) hatte es schon solche Ausschüsse gegeben. Die Ausschussmitglieder, die damals schon dabei waren, berichteten, dass die Akten von der Stadtverwaltung kommentarlos zur Verfügung gestellt wurden. So wird es auch diesmal sein.

Stadtrat Willi Naumann erläuterte, dass die Verwaltung die Akten zum Philipp-Soldan-Forum den Ausschussmitgliedern in einem Raum des Stadthauses zur Verfügung stellen werde. Ein Mitarbeiter der Verwaltung werde bei der Akteneinsicht anwesend sein. Deshalb bat Naumann, die Akten während der Arbeitszeiten der Stadtverwaltung zu sichten, damit für die Verwaltung keine Überstunden entstehen. Offen blieb die Frage, ob es auch Einsicht in E-Mails gibt.

Stadtverordnetenvorsteher Björn Jäger, der dem Ausschuss nicht angehört, aber die Sitzung eröffnete, stellte klar, dass die Sitzungen des Ausschusses öffentlich sind, aber nicht das Sichten der Akten.