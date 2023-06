Erstmeldung: Unwetter trifft auch Waldeck-Frankenberg

Von: Philipp Daum

Umgestürzter Baum: Auf der Straße von Waldeck hinab zum Edersee geht nichts mehr. Die Feuerwehr ist im Einsatz. © Patrick Böttcher

In großen Teilen Deutschlands kommt es derzeit zu Starkregen, Hagel und heftigen Sturmböen. Auch Waldeck-Frankenberg ist vom Unwetter betroffen.

Seit etwa 16 Uhr gehen unzählige Meldungen über die Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz in Waldeck-Frankenberg ein. Gemeldet werden vor allem voll gelaufene Keller, umgestürzte Bäume auf Straßen und abgedeckte Dächer. Zwischen Lengefeld und Goldhausen wird ein Feuer in einem Baum nach einem Blitzeinschlag gemeldet.

In Korbach staut sich das Wasser am Contikreisel in der Flechtdorfer Straße und die Wasserfläche dehnt sich noch weiter aus bis in den Ermighäuser Weg.

Der Edersee zwischen Waldeck und dem Edertal ist nach Angaben der Bad Wildunger Polizei ein Schwerpunkt der Gewitterfront. Einen Tornado, wie einige Medien verbreiteten, schließt ein Polizeisprecher gegenüber der WLZ aber aus. „Das ist eine komplette Falschmeldung.“ In einer ersten Bilanz der Unwetterschäden ist nahe des Edersees von einem teilweise abgedeckten Dach, umgestürzten Bäumen und Ästen auf Straßen sowie von vollgelaufenen Kellern die Rede.

Autofahrer erleben im Zentrum dem Gewitters dennoch einen Alptraum. Hagelkörner krachen wie Donnerschläge auf das Blech, Sturzfluten aus den Straßengräben überschwemmen die Fahrbahn und der Sturm schüttelt selbst schwere Fahrzeuge kräftig durch. Wassermassen, die über die Straße fließen, bringen manchen Verkehrsteilnehmer in Bedrängnis. „Am Giflitzer Berg sind die Räder durchgedreht“, berichtet ein Polizeisprecher von einer Streifenfahrt.

