Deutlich mehr offene Ausbildungsplätze als Bewerber

Von: Marcus Althaus

Lehrlinge im Beruf Kfz-Mechatroniker lernen in einem Ausbildungszentrum. © IMAGO / Rainer Unkel

Das neue Ausbildungsjahr hat mit vielen unbesetzten Ausbildungsplätzen begonnen. Zahlenmäßig ist das Interesse an einer Berufsausbildung geringer als vor Jahren.

Waldeck-Frankenberg – „Es gibt in fast allen Bereichen noch freie Ausbildungsplätze“, weiß Gisa Stämm von der Arbeitsagentur Korbach. Vor allem im Handel, im Handwerk, in der Pflege und im Gastgewerbe fehlen Bewerber.

Dr. Thomas Fölsch, Bereichsleiter für Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg (IHK), kann dies bestätigen. Damit setzt sich der allgemeine Trend auch in Waldeck-Frankenberg fort. „Wie im Vorjahr sind deutlich mehr freie Ausbildungsplätze vorhanden als Ausbildungssuchende, daher gibt es für Kurzentschlossene noch Chancen auf einen Ausbildungsplatz für dieses Jahr“, betont Stämm.

Zwar haben in etlichen Berufen die Ausbildungen zum 1. August begonnen, doch kurzfristig gebe es noch viele Möglichkeiten, einzusteigen. In der Pflege beispielsweise beginnen Ausbildungen teilweise erst im September oder Oktober. Wobei oftmals sogar ein Einstieg auch noch Wochen nach dem offiziellen Ausbildungsbeginn möglich sind.

Von Oktober 2022 bis Juli haben sich 833 Bewerber für eine Ausbildungsstelle bei der Arbeitsagentur gemeldet. Zugleich gab es 1.234 freie Ausbildungsplätze. Mitte Juli waren es noch 303 unversorgte Bewerber und 500 unbesetzte Stellen. „Neben zurückgehenden Schülerzahlen hat auch Corona eine Rolle gespielt: Die Berufsorientierung war erschwert, Ausbildungsmessen und Praktika fielen aus, so dass sich potenzielle Bewerber um eine Ausbildungsstelle eher für den weiteren Schulbesuch in der Sekundarstufe II entschieden haben“, so Gisa Stämm. Im Handwerk sind besonders die Nahrungsmittelbetriebe betroffen, wie Kai Bremmer, Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft, bestätigt. Aber auch im Metallbereich sieht er Handlungsbedarf: „Aktuell ist es schwierig eine genaue Prognose zu treffen, da noch viel Bewegung im Ausbildungsmarkt herrscht.“ Das Jahr 2021 konnte noch mehr als das vergangene Jahr an die Vor-Corona-Jahre anknüpfen. Doch zuletzt nahm das Interesse seitens der Bewerber ab.

Der Aufwand für Firmen wird größer

Das merken selbst die Unternehmen, die in jüngster Vergangenheit für ihre Strategien im Bereich der Nachwuchswerbung und Ausbildungsförderung Preise bekamen, wie beispielsweise Finger-Haus in Frankenberg und Weidemann in Korbach.

„Wir stecken viel Herzblut hinein, um geeignete Bewerber zu finden“, beschreibt Jannik Gasse aus der Personalabteilung von Finger-Haus. Der Aufwand, das Interesse hoch zu halten, wird selbst beim namhaften Fertighaushersteller, der auf seine Bekanntheit und ein entsprechendes Standing in der Region bauen kann, immer größer. Gasse: „Im handwerklichen Bereich hat es dieses Jahr etwas nachgelassen.“ Zwar konnte für alle Ausbildungsbereiche Nachwuchs gefunden werden, doch seien nicht alle angebotenen Stellen vergeben. Interessenten haben also noch Chancen und auch für 2024 wird bereits geworben.

Timo Schulze, Ausbildungsleiter bei Weidemann, sieht es ähnlich: „Bei den handwerklichen Ausbildungen ist das Interesse geringer als im kaufmännischen Bereich.“ Auch die Qualität der Bewerber habe nachgelassen. „Für den Beruf des Industriemechanikers ist es schwierig geworden, geeigneten Nachwuchs zu finden und das trotz guter Konditionen wie der 35-Stunden-Woche und einem sicheren Arbeitsplatz, da wir uns auf Wachstumskurs befinden.“

370 freie Ausbildungsplätze im Handwerk „Im Handwerk werden bis Oktober Ausbildungsplätze vergeben“, sagt Barbara Scholz von der Handwerkskammer Kassel. Laut Zahlen der Handwerkskammer gibt es noch 370 offene Stellen für dieses Jahr. Gesucht werde unter anderem in den Berufsfeldern Fleischer, Hörakustiker, Dachdecker, Bäcker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroniker, Maler- und Lackierer sowie Metallbauer und Maurer. abe

Doch nicht alle Handwerkszweige sind gleichermaßen von fehlenden Bewerber betroffen. Tischler erlebten zuletzt eine kleine Renaissance. 77 Auszubildende verzeichneten die 107 Innungsbetriebe 2022. Genügend Auszubildende im Kfz-Handwerk und 92 Auszubildende in den Elektroberufen (88 Mitgliedsbetriebe) vermeldeten die Innungen. Auch bei den Betrieben für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik waren zuletzt die Ausbildungszahlen stark genug, um den Schulstandort in Waldeck-Frankenberg zu bestätigen.

Das sieht bei der Fleischer-Innung anders aus. Der Mangel an Nachwuchs hatte zur Folge, dass der Berufsschulstandort Korbach seit diesem Jahr für die Ausbildungsberufe Fleischer sowie Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk nach Marburg, Melsungen oder Kassel verlegt werden musste. Ein zusätzlicher Dämpfer im Bemühen, junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern.

Nicht alle Handwerkszweige leiden: Die Zahlen der neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverträge insgesamt bewegen sich bisher auf einem ähnlichem Niveau. © WLZ-Grafik

Einen weiteren Einfluss hat die Zusammensetzung der Gewerbegruppe. Seit 2020 gibt es mehr Betriebe im Bau- und Ausbauhandwerk, im Elektro- und Metallhandwerk sowie bei den Gesundheitshandwerken. In den Bereichen Holz, Textil und Nahrungsmittel, und sonstigen Handwerken hat die Anzahl der Betriebe in Waldeck-Frankenberg jeweils abgenommen.

Weniger weibliche Lehrlinge

Auffällig bei den aktuellen Handwerksdaten ist, dass gegenüber dem Corona-Jahr 2020 die Zahl der Lehrlinge in Hessen von 24 945 auf 24 059 im vergangenen Jahr sank. Wobei rund die Hälfte des Schwunds dabei auf weibliche Auszubildende entfällt, von denen es 2022 in Hessen 3 781 gab, zuvor waren es 4 233.

„Die meisten Ausbildungsbetriebe agieren inzwischen sehr engagiert, kreativ, und flexibel, um Auszubildende für sich zu interessieren und zu gewinnen. Schnuppertage und Praktika sind in vielen Unternehmen möglich, so dass sich von beiden Seiten beurteilen lässt, ob es passt - besser es als durch einen Blick auf die Noten allein möglich ist“, so Gisa Stämm von der Arbeitsagentur Korbach.

Es gibt Chancen für Kurzentschlossene

Oftmals ist auch ein Einstieg noch in den Wochen nach dem offiziellen Start möglich. Sie rät allen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, sich die Übersicht an freien Ausbildungsplätzen unter https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche anzuschauen. Hilfe bietet zudem die Berufsberatung der Arbeitsagentur unter Tel. 05631/957-266 oder -229 oder Mail Korbach.berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Unter dem Titel „Perfect Match“ (www.ihk.de/kassel-marburg/perfectmatch) unterstützt auch die Bildungsberatung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Kassel-Marburg Unternehmen und junge Menschen dabei, dass geeignete Bewerber ein passendes Angebot finden. Der Zeitraum für die Nachvermittlungsaktion der IHK läuft bis zum 30. September.

Um vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres möglichst viele freie Lehrstellen zu besetzen, bietet die IHK in den Sommerferien unter der Rufnummer 0561 7891-300 auch eine Ausbildungshotline an. Montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr können sich Schulabgänger und Eltern beraten lassen.

Im Landkreis Kassel ist zudem der Aufbau eines Berufsorientierungszentrums (BOZ) in Planung. Das Pilotprojekt zielt darauf ab, der beruflichen Orientierungslosigkeit unter Schülern entgegenzuwirken und Berufe hautnah erlebbar zu machen. Das Spektrum der vorgestellten Berufe wird durch die Unternehmen in der Region bestimmt. Im Erfolgsfall soll das BOZ auch andere Kreise begeistern.