EWF-Bandwettbewerb: Die heißesten Musik-Acts in der Region stehen fest

Von: Marcus Althaus

Teilen

Unter dem Motto „EWF – Wir bringen Energie auf die Bühne“ haben Beat Cuisine aus Bad Wildungen, Strange Coffee aus Bad Arolsen (Platz 2) und Niklas Behle aus Korbach (Platz 3) das Publikumsvoting gewonnen. Hier bei der offiziellen Urkundenübergabe mit Patrick Böttcher vom WLZ-Media-Team (kniend) und EWF-Geschäftsführer Frank Benz (2.v.r.). © Clarissa Stracke

Unter dem Motto „EWF - Wir bringen Energie auf die Bühne“ haben sich heimische Bands und Einzelkünstler verschiedenster Musikrichtungen dem Publikumsvotum gestellt.

Korbach - 43 Bands, Gruppen und Solisten nahmen am Wettbewerb teil und 3.805 Fans stimmten für ihre Favoriten ab.

Die glücklichen Gewinner von Beat Cuisine aus Bad Wildungen, die bereits währendes Altstadt-und Kulturfestes in Korbach vor Publikum ausgezeichnet wurden, dürfen sich nun über die Aufnahme von zwei Songs in einem professionellen Tonstudio freuen sowie auf den Dreh eines professionelles Musikvideos.

Den zweiten Platz in der Publikumsgunst erreichten Strange Coffee aus Bad Arolsen. Dafür gab es einen einstündigen Auftritt auf dem Altstadt-Kulturfest in Korbach und 500 Euro Gage zu gewinnen. Leider war die Band kurzfristig verhindert und Beat Cuisine ist gern eingesprungen.

Als Dritter auf dem Treppchen darf sich Niklas Behle aus Korbach über 300 Euro für seine „Bandkasse“ freuen. Die Finalisten waren allesamt überrascht, wie viele Bands in der Region unterwegs sind und das sich mehr als 40 dem Wettbewerb stellt. Auch die drei Gewinner kannten sich vorher nicht untereinander.

EWF-Geschäftsführer Frank Benz zeigt sich sehr beeindruckt von der musikalischen Vielfalt und war seinerseits überrascht, wie viele EWF-Mitarbeiter sich unter den Teilnehmenden Bands und Gruppen befanden. Die Musiker selbst finden es gut zu wissen, dass es viele andere Bands in der Region gibt und hoffen, sich besser auszutauschen zu können und schnell neue Aushilfen zu finden.

Für eine mögliche Fortsetzung ist das Interesse da. Angeregt wurde seitens der Musiker bei einer Neuauflage eigene Musik und Cover-Songs in unterschiedlichen Kategorien zu vergleichen, da auch die Herausforderungen und Herangehensweisen sich unterscheiden.

Die glücklichen Gewinner von Beat Cuisine aus Bad Wildungen mit Frank Benz. © Patrick Böttcher

Beat Cuisine

Sebastian Dietz, Benjamin Scharwey, Christian Buhle, Kim Herrmann und Andreas Kocot bilden die aktuelle Besetzung von Beat Cuisine. „Wir verstehen uns als Band auch privat sehr gut, haben vor allem Spaß an der Musik und freuen uns, wenn das Publikum bei unseren Auftritten immer wieder mit grölt und tanzt“, sagen die Musiker. Anlass dafür geben Coverversionen von englischen und deutschen Liedern von Punkrock bis Pop.

Im Repertoire sind Lieder von Die Ärzte, Die Toten Hosen, The Offspring, Red Hot Chili Peppers aber auch deutsche Hits aus den 90er Jahren. Dabei steckt in jeder Cover-Version auch immer ein großes Sück Beat Cuisine. „Wir freuen uns über jeden Auftritt und die Möglichkeit, vor Publikum zu spielen.“ Ihr gutes Equipment haben sie sich durch viele verschiedene Auftritte verdient. Die Band ist unter „beatcuisinecover“ und auf Instagram unter „beat_cuisine“ zu finden.

Für die zweitplatzierte Band Strange Coffee nahm Henning Berthold (Leadgitarre, Gesang) die Auszeichnung von Frank Benz entgegen. © Patrick Böttcher

Strange Coffee

Dass man auch „unplugged“ richtig abrocken kann beweist die Band Strange Coffee. Gregor Kuwal (Solo und Leadgitarre), Florian Wiemert (Bass), Michael Patzer (Cajon), Markus Wacker (Gesang) und Henning Berthold (Leadgitarre und Gesang).

„Neben einigen Klassikern von Bruce Springsteen, Pink Floyd und Bob Dylan spielen wir überwiegend deutschsprachige Songs u.a. von Norman Keil, den Ärzten, Versengold, Broilers und vielen anderen Interpreten. Wir haben auch eigene Songs im Programm. Uns ist es sehr wichtig, dass wir alle unsere Einflüsse und Musikgeschmäcker unterbringen können“, sagt die Band.

Wer mehr über Strange Coffee erfahren möchte, sollte die Homepage www.strange-coffee.de checken oder die Facebook-Seite besuchen und am 29. September steht ein Auftritt im Brauhaus in Fritzlar an.

Niklas Behle aus Korbach erreichte Rang drei beim Publikumsvotum und erhielt die Auszeichnung von Frank Benz. © Patrick Böttcher

Niklas Behle

„Zu Anfangszeiten der Corona Pandemie 2020 habe ich begonnen Lieder zu schreiben und singen zu lernen. Die freie Zeit durch Kurzarbeit und Lockdown hab ich also genutzt, um mich musikalisch zu entfalten“, beschreibt Niklas Behle seinen relativ jungen musikalischen Werdegang. Der Singer/Songwriter spielt Gitarre und erstellt die dazugehörigen musikalischen Arrangements. Für, den Rest (Video, Schlagzeug und Beats im Hintergrund) sorgt ein Freund aus Dortmund.

„Trotz meiner bisher kurzen musikalischen Karriere hatte ich schon einige schöne Auftritte, so zum Beispiel auf dem Altstadt- und Kulturfest Korbach im vergangenen Jahr, beim Songwriter Abend in der Alten Mühle Dalwigksthal oder bei diversen Singer-Songwriter-Wettbewerben in Heidelberg, Frankfurt oder Osnabrück.“ Seine Musik ist auf allen gängigen Streamingplattformen (Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer) unter „Niklas Behle“ platziert. jb/ma/red