EWF-Bandwettbewerb: Diese Musikalischen Acts sind dabei - Teil 3

Beim Bandwettbewerb der Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) werden unter dem Motto „EWF – Wir bringen Energie auf die Bühne“ die heißesten Musik-Acts in der Region gesucht.

Auf www.ewf-bandwettbewerb.de werden alle 42 Bands, Solokünstler und Musikgruppen präsentiert, die am Bandwettbewerb teilnehmen. Hier kann auch bis zum 16. Juni 2023 abgestimmt werden. Achtung: Es winken sowohl für die Bands als auch für die Teilnehmer der Abstimmung tolle Preise! Und hier kommen weitere Teilnehmer des Bandwettbewerbs:

Bölleratz

„Wenn ihr nicht artig seid, dann holt euch der Bölleratz!“ - dieser Satz der älteren Generation war ausschlaggebend für Marc Kilian (Schlagzeug, Gesang) und Steven Seidler (Gitarre, Gesang) beim Bandnamen. 2015 begannen sie die ersten gemeinsamen Songs zu proben. Damals noch ausschließlich mit Westerngitarre und Cajon. Die Band spielte zuerst in Mittelalterkluft auf entsprechenden Events (Mittelaltermärkte, Drachenfest, Freischießen). Schnell entstanden eigene Songs, die bis auf einige wenige Gassenhauer alle Coversongs aus der Setlist verdrängten.

„Irgendwann hatten wir die Nase voll von Verkleidungen und dem limitierten Möglichkeiten der reinen Akustikinstrumente. Wir beschlossen somit in 2019 das Schlagzeug und die E-Gitarre zu entstauben und die Verstärker aufzudrehen. Die eigenen Songs wurden noch einmal neu interpretiert. Seit Mai 2022 wummert jetzt auch noch ein E-Bass in unserer Runde. Michael Hofmann (Bass, Gesang) hat den Sound noch einmal voran gebracht und arbeitet mit uns an neuen Songs. Gelegentlich treten wir auch noch in „alter Manier“ unplugged auf oder kombinieren die beiden die beiden Varianten. Ihre Musik beschreiben sie als „Mittelalterpunk“. Mehr zu „Bölleratz“ findet sich auf Instagram, Facebook und YouTube.

DON’T CALL ME JUNIOR

DON’T CALL ME JUNIOR haben sich 2014 zusammengefunden. Damals fand in Kassel bei eine Open Stage im Schlachthof statt. In der Urbesetzung sind sie zu dritt: Dirk Unverricht (Gesang, Gitarre), Basti Hamel (Bass, Gesang) und Florian Müller (Schlagzeug). „Live haben wir aber immer einen Zweitgitarristen dabei.“ Gespielt werden nur eigene Songs. Die Alternative Rock-/Popband blickt gerne auf ihren besonders einprägsamen Auftritt fand 2017 im Kasseler Theaterstübchen zurück, der vor ausverkauftem Haus über die Bühne ging. Der EWF-Bandwettbewerb kam dem Trio gerade recht. „Zum ersten spielen wir wahnsinnig gerne live und zum anderen erhoffen wir uns durch Liveauftritte natürlich auch mehr Fanzuwachs.“ Wer mehr von der Band sehen und hören will, findet sie auf Instagram, YouTube und Spotify.

Gegenwind

Bianca Zarges (Gesang), Carsten Knatz (Rhythmusgitarre/Gesang), Marvin Stöwer (Leadgitarre), Stefan Klinge (Bass), Lukas Scholl und Tobias Moog (Schlagzeug) covern gerne die gesamte Bandbreite des Rocks bis zum Heavy Metal und machen eigenen deutschen Rock bzw. Hardrock. Die Band ist seit 2017 unterwegs. Zu ihren prägnantesten Auftritten zählt die Band ihr erstes Konzert auf einem Kinder und Jugendzeltlager in der Region. 2018 stand „Gegenwind“ aus Frankenberg in Kassel auf einer großen Bühne mit einer professioneller Lichtshow und während der Bikeweek in Willingen im vergangenen Jahr feierte sie das Publikum ordentlich ab. Anfang 2022 entstand ihr Debütalbum „Aufdrehn & Abgehn“ und das zweite Album ist gerade im Werden. Die Singleauskopplung „Ich hatte…“ ist seit Ende letztem Jahr veröffentlicht. „Auch hier haben wir komplett alles selbst gemacht.“ Gegenwind sind auf allen bekannten Plattformen und auch auf Amazon unter „Gegenwind Frankenberg“ zu finden. Der Zusatz Frankenberg ist nötig, weil es noch eine Band Namens Gegenwind in Wetzlar gibt.

MELLISH

Mellish haben sich dem 80er Rock und Melodic Rock verschrieben. Seit 2006 besteht die Band bereits. In der jetzigen Formation mit Bernd Rohra (Gesang); Carsten Richter (Bass); Ecki Feisel (Schlagzeug); Matthias Godzik (Gitarre); Andreas Naumann (Keyboards) tritt die Band seit 2016. „Hauptsächlich spielen wir eigene Songs. Wir haben aber auch Coversongs im Programm.“ Tolle Auftritte hat die Gruppe schon eine Menge gefeiert. „Live ist eben am Schönsten und immer wieder auf das Neue ein wahres Erlebnis. Benefizkonzerte und Stadtfeste sind besondere Highlights“, so die Band. „Am EWF-Bandwettbewerb nehmen wir teil, um uns mit anderen Bands zu messen und um unsere Reichweite zu verbessern.“ Die Homepage der www.mellish.de ist mit den Facebook, Instagram, YouTube verlinkt.

Niklas Behle

„Zu Anfangszeiten der Corona Pandemie 2020 habe ich angefangen Lieder zu schreiben und singen zu lernen. Die freie Zeit durch Kurzarbeit und Lockdown hab ich also genutzt um mich musikalisch zu entfalten“, sagt Niklas Behle zu seinem noch jungen musikalischen Werdegang. Der Singer/Songwriter spielt Gitarre und erstellt die dazugehörigen musikalisches Arrangement zusammen mit Produzenten, wie er beschreibt. „Trotz meiner bisher kurzen musikalischen Karriere hatte ich schon einige schöne Auftritte, so zum Beispiel auf dem Altstadt- und Kulturfest Korbach im letzten Jahr, beim Songwriter Abend in der Alten Mühle Dalwigksthal oder bei diversen Singer-Songwriter-Wettbewerben in Heidelberg, Frankfurt oder Osnabrück.“ Seine Musik ist auf allen gängigen Streamingplattformen (Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer) unter „Niklas Behle“ plaziert.

Plan-B

Obwohl es beim Sommernachtsball Open Air in Nordhausen/Thüringen „geschüttet hat wie aus Eimern“, zählt der Auftritt von Plan-B der Gruppe zu den schönsten in der Bandgeschichte: „Wir haben trotz des Regens die Menschen zum Tanzen und Mitsingen animiert. Es war ein tolles Gefühl zusammen auf der Bühne die Energie rauszulassen, die in uns gebrannt hat, weil wir aufgrund von Corona leider sehr lange auf diesen Moment warten mussten. Letztlich hat sich das Warten aber auf jeden Fall gelohnt.“ Mike Dippel (Gesang), Bastian Griese (Gitarre, Gesang), Tobias Sauer (Schlagzeug), Sebastian Dittrich (Gitarre), Philipp Zimmermann (Bass) und Kooshan Baheri (Keyboard) gehören seit drei Jahren zur aktuelle Formation, wobei es die Band schon vier Jahre länger gibt. Alternativer Deutsch-Pop-Rock bieten sie dem Publikum an. Auf Instagram, Facebook und YouTube sind Plan-B vertreten.

That‘s it!

Das Duo bestehend aus Carmen Hidalgo-Well (Gesang, afrikanische Djembe, Percussion) und Matthias Well (Gesang, Gitarre, Harp, Cajon-Footsnare Kombination) steht für handgemachte Musik und Multitasking, was den Sound angeht. „Seit 2020 präsentieren wir unser besonderes Konzept mit Multitasking an verschiedenen Instrumenten und mehrstimmigem Gesang, mit deutschen, englischen und spanischen Coversongs aus den vergangenen 60 Jahren. Neben ruhigen aber auch rockigen Balladen und Klassikern, gehören auch Titel jenseits des Mainstream, welche man von einer solchen Besetzung nicht erwartet, zu unserem Repertoire. Eigene Songs gibt es erst seit diesem Jahr. „Aktuell sind wir für unser erstes Album im Studio. Die musikalische Präsentation ist analog zu unseren Coverstücken ohne zusätzliche Spuren mit Unplugged Charakter. Wer im Rahmen vom „Dolles Dorf“ den Bericht im hr verfolgt hat, und hat einen Bericht gedreht. Unter thats-it.jimdosite.com und den bekannten Social Media Kanälen gibt es mehr zu That‘s it!

URBANISM

Seit zwei Jahren greifen André Gensler (Gitarre, Gesang), Willy Gordienko (Bass, Moog) und Jonas Prill (Schlagzeug) als URBANISM in die Saiten bzw. an die Sticks. „Unsere Musikrichtung wird am ehesten vom Indie Pop-Rock beschrieben. Unser Sound besteht aus rhythmischen Gitarren, Synthie-Pop Beats und tanzbaren Grooves. Wir erinnern mit unseren drückenden Synthies an die 80er und sind inspiriert von The Wombats, Roosevelt und KYTES. Wir schreiben eigene Songs und haben zusätzlich auch Cover in unserem Repertoire. Wir lieben es unsere Musik vor Menschen zu spielen und gemeinsamen tolle Momente zu teilen.“ Zurückblicken können sie „auf wunderschöne Auftritte beim MSG, Tubestage Festival oder im Franz Ulrich in Kassel“, wie die Band beschreibt. Zurück. Online sind die drei allen Streamingdiensten und den bekannten Social Media Plattformen unterwegs.

Iller

Gegründet hat sich die Band „Iller“ im Sommer 2018. Wobei die Bandmitglieder Felix Kamm (Schlagzeug) seit 2021 und Sebastian Pfeifer (Bass) seit Ende 2022 die beiden Gitarristen Werner Pietsch (Rhythmusgitarre) und Florian Schneider (Leadgitarre und Hauptgesang) ergänzen Iller spielen eigene Songs, die eine Mischung aus Punk, Hard-Rock und Alternative-Rock sind. „Im letzten Jahr konnten wir beim Mountbatten Festival in Battenberg auftreten. Wir hoffen, dass zukünftig noch mehr Auftritte dazukommen.“ Beim EWF-Bandwettbewerb wären sie gerne ganz vorne dabei. „Ganz ehrlich hoffen wir, auf den ersten Plätzen zu landen und mit ein bisschen Glück den Auftritt oder eine Finanzspritze für die Bandkasse zu ergattern, um unser erstes Album aufzunehmen. Vielleicht wird durch den Wettbewerb aber auch der ein oder andere auf uns aufmerksam.“ Wer mehr von Iller erfahren will, findet die Band online bei Facebook und YouTube.