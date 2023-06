EWF-Bandwettbewerb: Diese Musikalischen Acts sind dabei - Teil 1

Von: Jonas Bremmer

2SDAYS © 2SDAYS

Die Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) sucht beim Bandwettbewerb mit dem Motto „EWF – Wir bringen Energie auf die Bühne“ die heißesten Musik-Acts in der Region.

Auf www.ewf-bandwettbewerb.de werden alle 42 Bands, Solokünstler und Musikgruppen präsentiert, die am Bandwettbewerb teilnehmen. Hier kann auch bis zum 16. Juni 2023 abgestimmt werden. Achtung: Es winken sowohl für die Bands als auch für die Teilnehmer der Abstimmung tolle Preise! Und hier kommen einige Teilnehmer des Bandwettbewerbs:

2SDAYS

Inzwischen 15 Jahre sind Albert Bangert, Hermann Eirund, Helmut Isenberg, Peter Prazak als 2SDAYS unterwegs. Die Musiker haben sich der Rock- und Popmusik, Oldies und Coversongs verschrieben. Von Geburtstagsfeten bis zu Stadtfesten sorgt die Band für gute Stimmung. Auftritte auf dem Altstadt- und Kulturfest und dem Hessentag 2018 in Korbach zählen zu den absoluten Highlights der Band.



„Die lokalen Bands sind oft unterrepräsentiert in der Region oder treten örtlich stark begrenzt auf. Das ist etwas schade und dieser Bandwettbewerb kann dazu beitragen, uns allen eine etwas bessere Popularität zu verschaffen“, erklären die Musiker den Grund ihrer Bewerbung für den EWF-Bandwettbewerb. Wer mehr über 2SDAYS erfahren möchte, sollte die Homepage auf www.2sdays.de checken.

Eternal Remembrance

Wenn Eternal Remembrance auf der Bühne steht, dann geht es nach vorne, denn die sechs Jungs Sebastian Stell, Marvin Lind, Nick Meyer, Leon Ellenberger, Patrick Scholl, Stefan Kechter sind im Melodic Death Metal zuhause. Die 2020 gegründete Band konnte bereits mehrere Bühnen ausschließlich mit eigenen Songs rocken, darunter im Kulturzentrum Färberei Kassel und im Kump in Brilon. Die Jungs haben definitiv Blut geleckt und wollen mehr davon. Vielleicht klappt es ja über den Bandwettbewerb mit einem Auftritt auf dem Altstadt- und Kulturfest Korbach.

„Wir haben gemerkt, dass wir mit unserer Musik die Menschen erreichen und das wollen wir endlich auch in unserer Heimatstadt Korbach schaffen“, sagen die Metal-Musiker. Mehr von ihnen gibt es bei Instagram, Facebook und auf eternalremembrance.bandcamp.com. Hier findet sich auch die Single „Burning Purity“.

Eternal Remembrance © Eternal Remembrance

Rocktail

Funk und Soul vom Feinsten – dafür steht die Band Rocktail aus Kassel. Mit ihren eigenen Stücken haben Beatrice Przybilla (Gesang, Percussion), Jörn Birkenstock (Gesang, Congas, Mundharmonika), Albert Esipovic (Schlagzeug), Toby Hartmann (Gitarre, Gesang), Markus Lebensieg (Bass, Gesang) und Peter Zingrebe (Saxophon) schon auf vielen Bühnen gestanden und auch viele besondere Momente erlebt. Unter anderem haben sie im Finale des Deutschen Rock & Pop Preises 2019 Silber gewonnen, waren schon Support für Al-Deen, Glasperlenspiel und Thomas Godoj und standen bei mehreren Hessentag-OpenAirs auf der Bühne.

In der aktuellen Besetzung spielt Rocktail seit 2018, die Gründung der Band erfolgte jedoch schon in den 1980ern. „Von der Teilnahme am EWF-Bandwettbewerb erhoffen wir uns, einen höheren Bekanntheitsgrad in der Region Waldeck-Frankenberg zu erreichen. Sowohl für unsere Band als auch für unser aktuelles Album ‚Ein neuer Morgen‘.“ Online unter www.rocktail-ks.com, bei Facebook, Youtube und Soundcloud gibt es mehr von Rocktail.

Rocktail © Rocktail

Sambistas

Rhythmus liegt den Sambistas des Musikexpress Volkmarsen im Blut. Die derzeit 19 Aktiven sorgen mit ihren verschiedenen Percussions wie Timba, Sodo, Caixa, Repinique, Shaaker für Stimmung in den Musikrichtungen Samba, Mambo, Funk und Reggae. Das Sambafestival in Bad Wildungen, das Altstadtkulturfest in Korbach und die tschechische Partnerstadt Korbachs, Vysoké Mto, haben die Sambistas schon mit ihren Lateinamerikanischen Trommelklängen verzaubert. „Wir möchten Werbung für unsere tolle Sambamusik machen und Menschen begeistern, bei uns mit zu trommeln“, sagen die Sambistas. Sie sind sowohl bei Facebook als auch bei Youtube präsent. Die Homepage lautet samba-volkmarsen.de.

Sambistas © Sambistas

Dolores

Cover-Songs von den 80ern bis heute, sehr vielseitig auch mit Akustik-Set spielt die Band Dolores. Die derzeitige Besetzung besteht aus den vier Musikern Thomas Krause (Drums), Kai Schotter (Gitarre und Vocals), Alexander „Bodo“ Munk (Gitarre) und Michael „Micky“ Schwarzbach (Vocals und Bass). Sie finden, dass es Zeit für den Bandwettbewerb wurde, weil viel öfter Live-Veranstaltungen stattfinden sollten. Deswegen freuen sie sich auch schon auf ihren Auftritt beim Zissel in Kassel am 5. August 2023. Und vielleicht steht Dolores ja auch beim Altstadt- und Kulturfest in Korbach auf der Bühne. Wer mehr über die Band erfahren möchte, findet sie auf Facebook.

Dolores © Dolores

TonRausch

Deutschrock aus Bad Wildungen liefert TonRausch. Gegründet wurde die Band 2020 von Nils Schmeißer (Bassist) und Guiseppe La Cagnina (Gesang). Dazu stießen Dennis Ott (Gitarre, Backvocals), Daniel Daude (Gitarre, Keyboard) und Peter Matthias (Schlagzeug). Nach der Corona-Epidemie hat sich die Band mit Ben Black am Gesang neu gefunden und somit das letzte Puzzleteil zusammengefügt.



TonRausch steht für leidenschaftliche Rockmusik mit eigenen deutschen Texten, druckvollen Sounds und eingängigen Melodien. Darüber hinaus überzeugen die fünf Jungs mit Transparenz, viel Spaß an und Liebe zur Musik, die man von der ersten Minute eines TonRausch-Gigs spürt. „Wir haben total Lust darauf, Menschen mit unserer Musik zu erreichen, auf die Bühne zu gehen, neue Songs aufzunehmen und einfach durchzustarten. Wir wollen zeigen, dass in Bad Wildungen bzw. Nordhessen etwas los ist und es geile Bands gibt, die sich an eigene Songs wagen.“ TonRausch gibt es auch bei Instagram, Facebook, Spotify und Youtube.

TonRausch © TonRausch

HUBERTUS

Bereits seit den 1970er-Jahren macht Hubertus Steinmetz Musik, zuerst spielte er Schlagzeug, dann auch Gitarre. Heute ist der passionierte Musiker als One-Man-Band HUBERTUS aktiv. Mit verschiedenen Instrumenten wie Gitarre, Bass, Drums, Keyboard und Blues-Harp spielt er eigene Songs mit deutschen Texten oder interpretiert alte Lieder neu. „Mir ist vor allem der Spaß an der Musik wichtig, und dass die Musik auch anderen Spaß macht“, sagt Hubertus Steinmetz. „Alles was die Musikszene fördert ist gut“, befindet er auf die Frage, warum es Zeit wurde für den Bandwettbewerb. Mehr infos unter www-hubertus-band.de.

HUBERTUS © HUBERTUS

Beat Cuisine

Es hat acht Jahre gedauert, bis sich mit Sebastian Dietz, Benjamin Scharwey, Christian Buhle, Kim Herrmann und Andreas Kocot die aktuelle Besetzung von Beat Cuisine zusammengefunden hat, doch das hat sich gelohnt. „Wir verstehen uns als Band auch privat sehr gut, haben vor allem Spaß an der Musik und freuen uns, wenn das Publikum bei unseren Auftritten immer wieder mit grölt und tanzt“, sagen die Musiker. Anlass dafür geben Coverversionen von englischen und deutschen Liedern von Punkrock bis Pop. Im Repertoire sind Lieder von Die Ärzte, Die Toten Hosen, The Offspring, Red Hot Chili Peppers aber auch deutsche Hits aus den 90er-Jahren. Dabei steckt in jeder Cover-Version auch immer ein großes Stück Beat Cuisine.



„Wir freuen uns über jeden Auftritt und die Möglichkeit, vor Publikum zu spielen. Dabei haben private Auftritte bei Geburtstagen oder Hochzeiten ihren einzigartigen Charme und versprühen eine gewisse Energie.“ Den EWF-Bandwettbewerb empfinden die Musiker als große Chance, die vielen Bands aus der Region einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Die Band ist unter „beatcuisinecover“ und auf Instagram unter „beat_cuisine“ zu finden.

Beat Cuisine © Beat Cuisine

Klapperkumpels

Volker, Yvo, Jelmer, Stefan sind zusammen die Klapperkumpels. Mit Gitarre, Keyboard, Mundharmonika, Bass, Schlagzeug und Gesang verpassen sie bekannten und beliebten Classic- und Partyrocksongs einen neuen Sound. Das konnten Musikfans bereits Anfang des Jahres bei Fürstenberg Live erleben. Wenn über den EWF-Bandwettbewerb der nächste Auftritt klargemacht werden könnte, würden sich die Klapperkumpels jedenfalls freuen. „Wir haben auf unserer Welttournee noch ein paar Tage frei und könnten auf dem AKF spielen“, sagen sie mit einem Augenzwinkern. Aus ihrer Sicht kommt der Bandwettbewerb genau zur rechten Zeit: „Weil die meisten unserer Band so alt sind, dass sie sich noch an die Band-Contests im Korbacher Downtown erinnern können. Das war schon toll damals.“ Mehr Infos auf www.klapperkumpels.de, auf Youtube, Instagram und Facebook.

KlapperKumpels © KlapperKumpels

