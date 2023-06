EWF-Bandwettbewerb: Diese musikalischen Acts sind dabei - Teil 2

Von: Jonas Bremmer

18WHEELER © 18WHEELER

Die Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) sucht beim Bandwettbewerb mit dem Motto „EWF – Wir bringen Energie auf die Bühne“ die heißesten Musik-Acts in der Region.

Auf www.ewf-bandwettbewerb.de werden alle 42 Bands, Solokünstler und Musikgruppen präsentiert, die am Bandwettbewerb teilnehmen. Hier kann auch bis zum 16. Juni 2023 abgestimmt werden. Achtung: Es winken sowohl für die Bands als auch für die Teilnehmer der Abstimmung tolle Preise! Und hier kommen einige Teilnehmer des Bandwettbewerbs:

18WHEELER

Wenn die New-Country-Rock-Band 18WHEELER erst einmal ins Rollen kommt, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Mit ihrer Musik sind sie unter den Cover-Bands ziemlich einzigartig, doch bei den Zuhörern springt der Funke meist schnell über bei dieser besonderen Gute-Laune-Musik. „Gerade in Zeiten wie diesen braucht es einfach viel gute Laune und es braucht ebenso Menschen, Medien, Unternehmen, die so etwas unterstützen und sich dafür stark machen“, sagen die Musiker von 18WHEELER.



Aber wer ist das überhaupt? Die sieben Bandmitglieder Achmed Kupka (Gesang und Gitarre), Harald Vogler (Drums), Franz-Josef Barth (Bass), Kati Dietrich (Gesang), Markus Bieker (Gitarre), Daniel Panzer (Keyboard und Tim Debus (Soundtechnik) sind alle seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bands zum Teil über 25 Jahre gemeinsam unterwegs gewesen. 18WHEELER hat sich dann im Dezember 2022 gegründet. Mehr zur Band auf www.18wheeler.de sowie auf Facebook, Instagram und Youtube.

Unzertrennlich © Unzertrennlich

Unzertrennlich

Matthias Richter (Gesang/Gitarre), Sebastian Bodnar (Schlagzeug/Hintergrundgesang) und Tobias Hecker (Bass/Hintergrundgesang) sind seit 2021 Unzertrennlich. Die Frankenberger Punkband spielt hauptsächlich eigene deutschsprachige Stücke, aber hin und wieder auch mal ein Cover.



Um nach dem Corona-Loch richtig Fahrt aufzunehmen, hat die Band kurzerhand im vergangenen Jahr ein eigenes Rock-Festival in Frankenau auf die Beine gestellt, das in diesem Jahr am 15. Juli aufgrund des großen Erfolgs erneut stattfindet – jetzt unter dem Namen „Area 35 Rockfest“. Für die drei Punkrocker steht die Solidarität mit den anderen Musikschaffenden in der Region beim Bandwettbewerb im Vordergrund. „Selbst, wenn wir nicht ganz vorne landen, gönnen wir es den anderen Teilnehmern. Es gibt unglaublich gute Musiker in unserem Umkreis, die es verdient haben, gehört zu werden.“ Musik und mehr von Unzertrennlich gibt es auf Youtube oder Instagram.

Bill Sauer © Bill Sauer

Bill Sauer

Musikalische Vielfalt vereint in einer One-Man-Show – so könnte man Bill Sauer wohl beschreiben. Der Musiker aus Waldeck-Höringhausen spielt zurzeit hauptsächlich englisch- und spanischsprachige Covers aus multiplen Genres, aber auch eigene Songs von seinen Alben.



Der Solokünstler macht schon seit mehr als 40 Jahren Musik und ist in der derzeitigen Formation seit zehn Jahren unterwegs. Bei seinen Auftritten vereint er Gesang, Gitarrenspiel und Loops. Doch warum Formation? Mit dem Looper kann er kurze musikalische aufnahmen als Endlosschleife abspielen, also Gitarrenriffs oder Trommelklänge dauerhaft einspielen, wodurch das Gefühl entsteht, dass eine mehrköpfige Band spielt. Das alles geschieht simultan und live und erzeugt immer wieder einzigartige Klänge.

Auf seiner Homepage unter www.bill-sauer.com sowie auf Facebook und bei Youtube kann man mehr sehen und hören von Bill Sauer.

Strange Coffee © Strange Coffee

Strange Coffee

Dass man auch unplugged richtig abrocken kann beweist die Band Strange Coffee. Die Band existiert seit 22 Jahren und seit 2015 in der aktuellen Besetzung und spielt akustische Instrumente. Strange Coffee, das sind Gregor Kuwal (Solo- und Leadgitarre), Florian Wiemert (Bass), Michael Patzer (Cajon), Markus Wacker (Gesang) und Henning Berthold (Leadgitarre und Gesang).



„Neben einigen Klassikern von Bruce Springsteen, Pink Floyd und Bob Dylan spielen wir überwiegend deutschsprachige Songs u.a. von Norman Keil, den Ärzten, Versengold, Broilers und vielen anderen Interpreten. Wir haben auch eigene Songs im Programm, die aber deutlich in der Unterzahl sind– wir arbeiten daran. Uns ist es sehr wichtig, dass wir alle unsere Einflüsse und Musikgeschmäcker unterbringen können. So sind wir über die Jahre zu unserem sehr breit aufgestellten sowie unberechenbaren Repertoire gekommen“, sagt die Band. Wer mehr über Strange Coffee erfahren möchte, sollte die Homepage www.strange-coffe.de checken oder die Facebook-Seite besuchen.

LIOBA © LIOBA

LIOBA

Die Harbshäuserin Singer/Songwriterin Larissa Lioba Schmid will mit ihrer Musik den Alltag der Zuhörerinnen und Zuhörer verschönern. „Ich lebe für die Musik und kämpfe dafür, gehört zu werden“, sagt die Musikerin. Und das gelingt ihr auch, immerhin hat LIOBA schon im Vorprogramm von Max Giesinger, Michael Schulte und Christina Stürmer ihre Musik präsentiert. „Das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis“, sagt LIOBA. Sie schreibt und spielt englischsprachige Pop-Musik, begleitet sich dabei mit Gitarre und Klavier.



Weil die Kulturszene in den letzten Jahren sehr gelitten hat, wird es nach Ansicht der Sängerin Zeit, dass wieder mehr Bands und Musiker gehört werden und wieder öfter für Auftritte gebucht werden. Wer schon jetzt mehr von LIOBA hören und sehen möchte, sollte sie auf Instagram oder Youtube suchen.

Grey Venue © Grey Venue

GREY VENUE

Eigentlich 2020 gegründet konnte GREY VENUE aufgrund der Corona-Lockdowns erst ab Mitte 2021 so richtig loslegen. Die vier Musiker Yannik Henkel (E-Gitarre und Gesang), Tim Scheuermann (E-Gitarre und Gesang), Dirk Battefeld (E-Bass) und Rico Battefeld (Schlagzeug) covern alles was rockt.

„Durch die lange Coronazeit ist vieles im Bereich der Hobbymusik kaputt gegangen. Es gab keine Möglichkeiten, sich zu präsentieren und aufzutreten, angemietete Probenräume wurden zu teuer, Equipment ist teuer geworden und, und, und. Es haben sich in der Zeit einige Hobbymusikgruppen aufgelöst, was sehr schade ist. Andere haben sich jedoch auch in der Zeit neu gegründet, so wie wir. Deswegen ist es schön, dass es so einen Wettbewerb gibt, um sein können vor einem breiten Publikum vorzustellen. Denn Musik machen macht Spaß, aber so richtig schön wird es erst, wenn man vor Publikum spielt und mit den Leuten zusammen abrocken kann“, sagt die Band.

„Es ist interessant zu sehen, was für Bands es hier im Landkreis gibt. Und zum anderen sind die Preise natürlich auch sehr attraktiv. Gerade der Auftritt auf dem diesjährigen AKF ist sehr reizvoll. Denn wir machen ja Musik um vor Publikum zu spielen und dieses besondere Gefühl das Musik hervorruft mit Menschen zu teilen“, erklärt GREY VENUE die Motivation ihrer Bewerbung.

Fanfarenzug Ittertal © Fanfarenzug Ittertal

Fanfarenzug Ittertal

In 1969 als Spielmanns- und Fanfarenzug Ittertal gegründet, entwickelte sich der Verein im Lauf der Zeit aus Mangel an Spielleuten zum Fanfarenzug. Die meisten Aktiven sind langjährige Spielleute, die mehr als 25 Jahren zusammen musizieren. Aktuell spielen Wilfried Bangert, Ralf Wiesemann, Heiko Kröhnert, Markus Knoche, Bernd Weber, Frank Pilsner, Eckhard Formella, Irmtraud Strube und Uwe Neubert Märsche und Stücke für moderne Fanfarenzüge. Neben Fanfaren spielen sie auch Trompete, Parforcehorn und Landsknechttrommel.

In der Form hat der Fanfarenzug bereits an zahlreichen Festzügen bei Hessentagen und großen Schützenfesten teilgenommen oder ist beim mittelalterlichen Markt in Korbach aufgetreten. Vom Bandwettbewerb erhofft sich der Fanfarenzug eine Steigerung des Bekanntheitsgrades. „Es ist super, dass Bands und auch Musikgruppen eine solche Plattform bekommen“, sagt die Gruppe.

KOPFKINO © KOPFKINO

Kopfkino

Ganz frisch seit 2022 dabei ist das musikalische Duo Kopfkino. Joshi (Bass und Gesang) und Flo (Schlagzeug und Gesang) sind im Bereich Deutscher Garage Rock zuhause und spielen ausschließlich eigene Songs. Auch wenn die beiden passionierten Musiker noch nicht lange als Kopfkino unterwegs sind, haben sie sich bereits einen Namen gemacht und haben bei Denkmalkunst-Kunstdenkmal (DKKD) in Hann. Münden das Publikum komplett abgeholt.

Auf den Bandwettbewerb sind die Jungs aufmerksam geworden durch befreundetet Bands. „Wir wollen einfach mal schauen wie unser Projekt bei den Menschen ankommt“, gehen sie ganz befreit ins Rennen. Auf Yotube gibt es bereits die ersten Musikvideos der Band und auch auf Instagram und TikTok ist Kopfkino aktiv.

