Fahrräder ohne Motor sind immer weniger gefragt

Von: Marcus Althaus

Die Entwicklung der Antriebsmotoren für E Bikes schreitet weiter voran. Auf der Internationalen Messe Eurobike 2023 in Frankfurt wurden diverse Neuheiten vorgestellt. © IMAGO / Daniel Kubirski

E-Bikes stellen bei der Nachfrage die „Bio-Bikes“ in Waldeck-Frankenberg längst in den Schatten. Während sich bundesweit die elektro-angetriebenen Räder gegenüber dem Muskelantrieb noch die Waage bei den Verkaufszahlen halten, sehen heimische Fachhändler die E-Bikes im Kreisgebiet längst weit vorn in der Kundengunst.

Waldeck-Frankenberg – „Seit rund vier Jahren sprechen bei uns die Verkaufszahlen eine eindeutige Sprache. Vor allem E-Mountainbikes sind gefragt“, beschreibt Thorsten Jähn, vom gleichnamigen Fahrradhaus in Vöhl-Thalitter:

Das bestätigt auch Roger Compart von der Snow & Bike Factory in Willingen. „Derzeit habe ich nur noch rund 25 Prozent „Bio-Bikes“ auf meiner Bestell-Liste. Die meisten davon sind Kinder- und Jugendräder, die nur in Ausnahmen mit E-Antrieb verkauft werden.“ Bei Robert Kettschau von Picco & Pedalo in Korbach sind es rund acht von zehn verkauften Rädern, die einen Elektroantrieb besitzen.

„Diese Entwicklung liegt auch an der hiesigen Geländestruktur mit vielen Steigungen“, sind sich die heimischen Händler einig. Im flachen Norddeutschland und in Ballungszentren könne die Nachfrage ganz anders aussehen. „Lasträder und Citybikes sind dort eher gefragt“, weiß Roger Compart.

Die Entwicklung im E-Bike-Verkauf erreichte 2022 laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) einen neuen Spitzenwert mit 2,2 Millionen Rädern. Das entspricht einem Zuwachs von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr 2021. E-Bikes seien in Deutschland mit einem Marktanteil von 48 Prozent klar auf der Überholspur.

„Wir gehen davon aus, dass E-Bikes im Verlauf dieses Jahres bei den Stückzahlen erstmalig an unmotorisierten Fahrrädern vorbeiziehen werden“, schätzt Burkhard Stork, Geschäftsführer des ZIV.

„In einigen Produktgruppen, wie bei Mountainbikes oder Lastenrädern haben wir in Deutschland inzwischen eine sehr klare Dominanz bei unterstützten Fahrzeugen“, bestätigt auch Stork. Laut Zweirad-Verband wurden fast eine Million Mountainbikes (931 600 Stück) in 2022 verkauft, davon 836 000 als E-Mountainbikes (Anteil rund 90 Prozent).

Produktion auf einem Allzeithoch Mit 2,6 Millionen hergestellten Fahrrädern und E-Bikes war die Produktion 2022 laut ZIV auf einem Allzeithoch. Bei gleichbleibender Fahrradproduktion (900 000 Stück) stieg die E-Bike-Produktion um 20 Prozent auf 1,72 Millionen Räder. Durch hochwertige Produkte und den hohen E-Bike-Anteil hat sich der Umsatz der Branche mit Fahrrädern und E-Bikes in zehn Jahren fast vervierfacht: von rund zwei Milliarden Euro 2012 auf 7,36 Milliarden Euro 2022.

„Fahrräder und E-Bikes haben sich zu einem hochwertigen Mobilitäts- und Freizeitprodukt entwickelt und diese Qualität wird von den Verbrauchern geschätzt, wie die Nachfrage zeigt“, unterstreicht Burkhard Stork vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) .So lag der durchschnittliche Verkaufspreis über alle Verkaufskanäle und Modellgruppen, inklusive teureren Gruppen wie Lastenräder, laut den Erhebungen des ZIV im Jahr 2022 bei 500 Euro für ein Fahrrad und 2800 Euro für ein E-Bike.

„Wenn man sich die Preisentwicklungen anschaut, dann ist es nicht einfach so, dass E-Bikes immer teurer würden. Ganz im Gegenteil, man bekommt heute viel mehr Rad fürs Geld“, betont Burkhard Stork. Das sieht Thorsten Jähn vom Fahrradhaus Jähn in Vöhl-Thalitter etwas anders. „Natürlich sind einige Komponenten günstiger geworden und bei bestimmten Massenproduktionen gibt es volle Lager. Doch wer auf Innovationen setzt und Produkte möchte, die am Markt begehrt sind, ist häufig erst ab 3500 Euro dabei.“

Volle Lager sorgen durch rund 400 000 überproduzierten Fahrräder, die vergangenes Jahr bundesweit nicht verkauft wurden, für einen gewissen Verkaufsdruck. Allerdings sind die Ansprüche vieler Kunden auch beträchtlich gestiegen .Roger Compart von der Snow & Bike Factory in Willingen: „Es gibt Kunden, die gehen „all in“ was die Ausstattung betrifft: großer Motor, großer Akku, breite Reifen. Sogenannte Fullys, also komplett gefederter Räder, liegen preislich um die 4000 Euro.“

„In Sachen Komfort und Ergonomie wählen Kunden häufiger die SUVs unter den E-Bikes“, stellt Jähn fest. „Die meisten Kunden, wissen ganz genau, was sie wollen“, beschreibt Roger Compart. Ein Großteil der E-Bikes wird geleast. In Willingen boomt auch der Verleih. Rund 300 Räder stellt die Bike Factory regelmäßig Tagesgästen und Touristen für Touren zur Verfügung.

Auch sei spürbar, welche Entwicklung die E-Bikes bei der Nahmobilität spielen. „Wenn ein Rad zur Reparatur kommt oder gewartet werden muss, fragen Kunden viel häufiger nach dem schnellstmöglichen Werkstattaufenthalt, mit der Begründung sie seien doch auf das Rad im Alltag angewiesen. Das war vor Jahren noch nicht so“, beschreibt Jähn.

Robert Kettschau von Picco & Pedalo in Korbach hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Er stellt zudem fest, dass bei den Kinder- und Jugendfahrrädern, auch zunehmend der E-Motor eine Rolle spielt. Seine Erfahrungen: „Heutzutage werden durch die Unterstützung des Antriebs größere Distanzen zurückgelegt. Wenn beide Elternteile bereits E-Bikes fahren, kommen die Kinder beim Familienausflug nicht mehr hinterher und ein Umstieg ist die logische Konsequenz.“