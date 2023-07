Korbach: Fall Panek: Landgericht verurteilt 33-jährigen Sohn

Teilen

Der gewaltsame Tod des früheren Geopark-Leiters Norbert Panek sorgte im vergangenen Jahr für Entsetzen in der Öffentlichkeit. Nun hat die 9. Große Strafkammer des Landgerichts Kassel das Urteil gegen den Täter gefällt. © Symbolbild: Uwe Zucchi/dpa

Der gewaltsame Tod des früheren Geopark-Leiters Norbert Panek sorgte im vergangenen Jahr für Entsetzen in der Öffentlichkeit. Das umso mehr, da sein Sohn die Tat im elterlichen Haus in Korbach beging.

Kassel/Korbach – Nun hat die 9. Große Strafkammer des Landgerichts Kassel das Urteil gegen den Täter gefällt. Der 33-Jährige wird in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.

Die Kammer sah es nach den Verhandlungstagen als erwiesen an, dass der Angeklagte im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat. Das bestätigten psychiatrische Gutachten von Sachverständigen. Bereits kurz nach der Tat war die Staatsanwaltschaft ebenfalls davon ausgegangen, dass der 33-Jährige den Totschlag aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung beging.

Ereignet hatte sich die tödliche Auseinandersetzung am frühen Morgen des 11. Oktober. Offenbar war es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen Vater und Sohn gekommen. In dessen Verlauf, so die weiteren Ermittlungen, schlug der 33-Jährige zunächst mit einer Glasflasche auf den Kopf des 68-Jährigen. Als der Vater versuchte zu flüchten, soll der Sohn noch mit einer Kurzhantelstange auf ihn eingeschlagen haben. Danach setzte der 33-Jährige selbst einen Notruf ab. Norbert Panek starb an den schweren Kopfverletzungen.

Nach seiner Festnahme kam der Angeklagte zunächst in Untersuchungshaft. Aufgrund psychiatrischer Untersuchungen wurde er schließlich in einer forensischen Psychiatrie untergebracht.

Das Verfahren vor der Großen Strafkammer des Kasseler Landgerichts fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Als Begründung gab der Vorsitzende Richter, Matthias Besson, zum Auftakt an, dass bei einem Sicherungsverfahren das Publikum ausgeschlossen werden könne, insbesondere dann, wenn sich dies neben dem Beschuldigten auch Angehörige wünschten.

Eine Angehörige, die als Nebenklägerin auftrat, hatte den Antrag auf Nichtöffentlichkeit von ihrem Anwalt einbringen lassen. Das mit der Begründung, dass im Verlauf der Sitzung intime Details des Familienlebens und der Krankheit des Sohnes zur Sprache kämen, die die Rechte der Angehörigen verletzen könnten. Der Richter folgte dem Antrag.

Von Peter Kilian