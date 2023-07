Feld-Ittlar-Fest in Diemelsee war ein Eldorado für Oldtimer-Fans

Von: Silvia Ruland

Prämierung beim Feld-Ittlar-Fest: (von links) Klaus Fischer (Organisation), Andreas Pohlmann (1. Trecker), Dennis Küthe (Auto), Christoph Werny (weiteste Anreise), Christian Pohlmann (Motorräder), Benedikt Rummel (2. Trecker) und Peter Wagner (Organisation). © Uwe Walter

Das traditionelle Feld-Ittlar-Fest mit einem Oldtimer-Treffen fand am Wochenende in der Gemeinde Diemelsee statt. Nicht nur aus dem Waldecker Land, sondern auch aus Nordrhein-Westfalen waren Oldtimerfreunde gekommen.

Diemelsee – Christoph Werny mit seiner Familie aus Büren-Kleddinghausen hatte mit über 50 Kilometern die weiteste Anreise, was von der Jury prämiert wurde.



Was vor über 60 Jahren als ein Fest für die Pensionsgäste durch die Verkehrsvereine von Benkhausen, Deisfeld, Giebringhausen, Schweinsbühl und Sudeck ins Leben gerufen wurde, wird seit 2015 um ein Oldtimer-Ttreffen erweitert.



Die Organisatoren um Klaus Fischer und Peter Wagner sowie die rund 50 ehrenamtlichen Helfer konnten sich dieses Jahr über 237 Fahrzeuge freuen. Es zeigte sich wieder, dass das Oldtimer-Treffen beliebt sind. Die Anzahl der teilnehmenden Fahrzeuge stieg in den letzten Jahren kontinuierlich.



Eine neutrale Prüfkommission schaute sich die Fahrzeuge in den Kategorien Auto, Motorrad sowie Trecker an, die Besitzer der Gewinnerfahrzeuge wurden anschließend mit einem Präsentkorb ausgezeichnet. Kriterien bei der Prüfung waren nicht nur der Originalzustand oder die Restaurierung, sondern auch eine spezielle Geschichte zu den prämierten Fahrzeugen.



Gewonnen hat in der Kategorie Auto Dennis Küthe aus Sudeck, der bei einem zufälligen Scheunenfund in der Sudecker Gemarkung einen VW Golf 1 aus dem Jahr 1983 entdeckte. Dieses Fahrzeug wurde restauriert und anstatt mit dem eigentlichen 70-PS-Motor mit einen 12-V-Motor mit 160 PS ausgestattet. In der Kategorie Trecker gewann Andreas Pohlmann aus Adorf mit seinem Deutz DX 650 aus dem Jahr 1988 und 137 PS. In dieser Kategorie hat es sich die Prüfkommission jedoch nicht leicht gemacht, da der MAN aus dem Jahr 1961 von Benedikt Rummel gleichwertig erschien. Hier musste schließlich die Entscheidung durch einen Münzwurf entschieden werden und der Zweite Benedikt Rummel bekam als Trostpreis eine Flasche Bier.



In der Kategorie Motorräder setzte sich Christian Pohlmann, ebenfalls aus Sudeck, durch, der eine Herkules K125 aus dem Jahr 1970 restauriert hat. Das Besondere an dem Motorrad ist, dass es seinerzeit bei der Bundeswehr in Mengeringhausen seinen Dienst getan hat und er es damals in den 1980er Jahren für keine 100 Deutsche Mark erworben hat. (Uwe Walter)

