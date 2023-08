Ferienangebot für Lichtenfelser Kinder in Rhadern ehrenamtlich organisiert

Von: Marianne Dämmer

Viel Spaß hatten die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahre im Rhaderner Discostall beim Malen, Nähen, Basteln und Werkeln. Ein ehrenamtliches Betreuer-Team organisierte die Ferienfreizeit zum dritten Mal. © Marianne Dämmer

Notizhefte, Murmelbahnen, Gräserbilder – beim Kreativ-Nachmittag am Dienstag in Rhadern konnten Sechs- bis Zwölfjährige nach Herzenslust gestalten und kreieren.

Lichtenfels-Rhadern - Die 20 verfügbaren Plätze waren schnell ausgebucht – wissen die Kinder aus Rhadern und Umgebung das ehrenamtliche Ferienangebot doch aus den vergangenen zwei Jahren zu schätzen.

Ein engagiertes Team mit Ortsvorsteherin Ursula Müller an der Spitze hat den Kreativnachmittag vorbereitet – dazu gehören Christine Kömm, Marion Geldbach, Elke Schnatz, Luca-Jolene Meier sowie Gerwin, Heike und Madeleine Meinke. Sie hatten möglichst viel Material von zu Hause oder aus der Natur mit in den Rhaderner Discostall gebracht, denn das Motto des Nachmittags hieß: „Upcycling“, also ausgediente Gegenstände in neue brauchbare oder einfach nur schmückende Produkte zu verwandeln.

Und so verbrachten die Kinder reihum den Nachmittag damit, schmückende Spinnennetze aus Ästen und Garnresten zu binden oder Bilder aus Ästen und Gräsern zu weben. Auch konnten sie Filztiere nähen, Kunsttiere mit feinem Dekopatch-Papier verschönern oder aus ausrangierten Dosen, hölzernen Eisstielen und Farbe Stiftebecher herstellen.

Sie haben Katapulte aus Schraubverschlüssen, Zungenspachteln und Gummis gebaut und Kugelbahnen und Murmel-Labyrinthe geschaffen, in dem sie Deckel von Schuhkartons Toilettenpapierrollen und Strohhalme aufklebten. Vor allem bei Bau eines Murmel-Labyrinths war Konzentration angesagt, um sich den Ausgang nicht zu versperren. „Die Kartondeckel stellte ein Schuhgeschäft zur Verfügung, als Murmeln dienen die Kunstperlen ausrangierter Modeschmuckketten“, erklärt Christine Kömm.

Aus Papier haben die Kinder außerdem Notizhefte selbst gestanzt und Windlichter hergestellt, indem sie Servietten laminierten und in Form brachten. Den jungen Teilnehmern hat es durchweg gefallen. „Man kann hier einfach so schön kreativ sein“, fasste es Oscar zusammen. „Es macht Spaß, sonst ist es in den Ferien oft langweilig“, sagt Emely.

Heute Nachmittag findet auf dem Wald-Sportplatz bei Rhadern zudem der „Action-Nachmittag“ statt mit vielen Spielen, Parcours und der Freiwilligen Feuerwehr, die mit dem Löschfahrzeug vor Ort sein wird. Gemeinsam wird außerdem ein Barfußpfad erstellt – wieder waren alle verfügbaren Plätze rasch vergeben.

Die Stadt Lichtenfels hat das Kinder-Ferienprojekt des ehrenamtlichen Teams ebenso unterstützt wie das Discostall-Team aus Rhadern, der Fachdienst Sport des Landkreises mit dem Ausleihen von Spielen, die Ev. Jugend Lichtenfels, die Sportgemeinschaft Lichtenfels und die Freiwillige Feuerwehr Rhadern, dankt Ursula Müller. (Von Marianne Dämmer)