Ferienspaß am Diemelsee: 14 Abendveranstaltungen in Heringhausen

Von: Wilhelm Figge

Auf nach Diemelsee machen sich nicht nur Musiker, sondern auch Kleinkünstler wie „Hironimus“. © Klaus Wagner/pr

Mit Musik, Kleinkunst, Kino und Abenden am Lagerfeuer bauen Tourist-Info und Kirche das Ferienprogramm am Diemelsee aus.

Diemelsee – „Ferienspaß am Diemelsee“ für jung und alt, für Gäste und Einheimische wollen die Kirchengemeinde Heringhausen, „Kirche unterwegs“ und die Tourist-Information Diemelsee vom 16. Juli bis 16. August bieten. Beim Programm liegt ein Schwerpunkt auf Abendveranstaltungen, erklärt Klaus Hamel von der Tourist-Info – weitere regelmäßige Veranstaltungen in der Region würden es möglich machen, fast jeden Tag etwas zu bieten.

Immer sonntags um 19 Uhr gibt es Musikalische Gottesdienste vor der Barbarakirche. Die Künstler bestimmen die Klappstuhlkonzerte stark, erklärt Pfarrer Jörg Schultze. Den Auftakt macht am 16. Juli Sängerin Viktoria Nierhaus aus Flechtdorf zusammen mit dem Goldhäuser Pianist Christopher Peel. Der Adorfer A-capella-Chor „Sing and praise“ tritt am 23. Juli auf. „Rugowsky & Young“, ein Duo aus einem Neil-Young-Interpreten und einem Pianisten, tritt am 30. Juli auf. Blues, Soul, Swing und mehr bringt Edwin Kimmler am 6. August mit. Den Abschluss der Reihe machen die „Happy Ukuleles“ am 13. August.

Freitags werden neben der Kirche „Lieder am Lagerfeuer“ geboten – tatsächlich mit Feuer und Stockbrot zwar nur, wenn das Wetter mitspielt und keine Waldbrandgefahr droht, eine schöne Atmosphäre gelinge aber auch so, erklärt Jörg Schultze. Termine sind der 21. und 28. Juli sowie der 4. und 11. August.

Mittwochs gibt es derweil Kleinkunst und Sommerkino im Haus des Gastes. Die Filme für die Vorstellungen am 19. Juli, 2. August und 16. August können nicht genannt werden, doch richte sich das Programm an die ganze Familie, sagt Jörg Schultze: „Wichtig ist, dass es nach unten keine Altersgrenzen gibt.“ Am 26. Juli kommt das Aktionstheater Hironimus ins Haus des Gastes, am 9. August präsentieren die „Valschen Fögel“ Bauchrednerei.

Diese drei Veranstaltungsreihen sind kostenlos. Über diese Programmpunkte hinaus verweist Klaus Hamel auf weitere Angebote: jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat gibt es Führungen im Kloster Flechtdorf. Der Naturpark Diemelsee bietet an vielen Donnerstagen geführte Wanderungen auf den Spuren des Bibers an. Das Besucherbergwerk Adorf öffnet samstags von 13 bis 16 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr – während dieses Zeiten werden Führungen angeboten. Und am 29. Juli sollen beim Urlauberfestival „Diemelsee in Flammen“ viele Gäste bei buntem Programm gemeinsam feiern.

Die Kooperation zwischen Kirche und Tourist-Info habe sich bewährt, hält Klaus Hamel fest: „Wir haben für jedermann etwas im Angebot, von der Familie bis zum Alleinreisenden.“ (wf/red)