Acht Wochen Ferienspaß rund um den Edersee

Von: Cornelia Höhne

Acht Wochen Ferienspaß: Zahlreiche Aktionen für Kinder laden rund um den Edersee zum Mitmachen ein. © Edersee Marketing/pr

Der Ferienspaß am Edersee beginnt am Sonntag, 9. Juli 2023. Für alle Kinder rund um den Edersee haben „Kirche unterwegs“ und die Edersee Marketing GmbH ein buntes Mitmachprogramm für die Sommerferien geschnürt.

Edersee - Von Musikkonzerten über Kinderkino und Lagerfeuer bis zum Freizeitspaß mit Herrn Eder und dem Seemobil sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Von Herzhausen bis Hemfurth wird beim Ferienspaß am Edersee bis zum 2. September allerlei Verrücktes, Spaßiges und Kreatives geboten. Jeden Montag ab 14 Uhr wird an der Segelschule Rehbach sowie jeden Mittwoch und jeden Samstag ab 10.30 Uhr im Ferienpark Teichmann in Herzhausen zum kostenlosen Ferienprogramm eingeladen.

Herr Eder erwartet sein junges Publikum an drei Stationen

Herr Eder und seine Freunde erwarten ihr junges Publikum an drei Stationen. Das Seemobil hält jeweils am Dienstag ab 14.30 Uhr im Ferienpark Teichmann, ab 16 Uhr im Maislabyrinth in Basdorf sowie jeden Donnerstag ab 14:30 Uhr am Sperrmauervorplatz in Hemfurth-Edersee. Das Programm beim Ferienpark Teichmann ist nur für Gäste des Ferienparks zugänglich.

Höhepunkt beim Ferienspaß ist der Kindertag am Edersee am Mittwoch, 2. August. Dann können Mädchen und Jungen bis zum Alter von 14 Jahren viele Freizeiteinrichtungen einmalig kostenlos nutzen. Einige Gastronomiebetriebe bieten besondere Kindermenüs für 5,55 Euro an.

Musik und Kleinkunst in der Kirche im Grünen

Die Kirche im Grünen auf der Halbinsel Scheid umrahmt die Sommerferien wie gewohnt mit Musik und Kleinkunst. Immer freitags um 20 Uhr gibt es ein musikalisches Programm. Am 14. Juli tritt die Bluesrock-Gruppe Campfiremen auf, am 21. Juli die Gruppe „Jukic & Sommerfeld“ und am 28. Juli der Tausendsassa Hironimus. Weiter geht es am 4. August mit Edwin Kimmler. Zum Konzert der „Happy Ukuleles“ wird am 11. August eingeladen. Und am 18. August präsentieren „Up Around“ Old-Country und neue Schlager. Am 25. August treten Bill Sauer & Friends auf, bevor das Harvest Moon Duo am 1. September den Abschluss bildet.

Stockbrotbacken am Lagerfeuer und Kinderkino

Vom 9. Juli bis zum 2. September gibt es folgende regelmäßige Angebote an der Kirche am See auf Scheid: Jeden Sonntag beginnt um 10.30 Uhr ein Gottesdienst. Außer montags werden täglich um 19 Uhr Gute-Nacht-Geschichten für Kinder vorgelesen und finden Abendandachten ab 22.15 Uhr statt. Jeden Mittwoch um 19 Uhr ist Stockbrotbacken am Lagerfeuer geplant und jeden Dienstag ab 19.15 Uhr Kinderkino.

Weitere Informationen zum Ferienspaß am Edersee und den Veranstaltungen sind nachzulesen auf der Website von Kirche unterwegs unter www.kunterwegs.de oder im Flyer „Ferienspaß am Edersee“ unter der Adresse www.edersee.com/prospekt.