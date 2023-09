Haupthaus des Albert-Schweitzer-Zentrums am Edersee mit Fördermitteln saniert

Von: Stefanie Rösner

Vor dem umgestalteten Haus: (Von links) die Architekten Jürgen Dubielzig und Oliver Sachs, die Betreiber Ralph Fährmann und Yan Zhou (hinten), Karl-Friedrich Frese, Irmhild Weber, Jürgen Römer und Christian Peter. © Stefanie Rösner

Ferien am Edersee in moderner Unterkunft und zu erschwinglichen Preisen: Das soll im Albert-Schweitzer-Ferienzentrum in Asel-Süd möglich sein. Das Haupthaus mit 27 Betten und großem Speisesaal ist saniert worden. Möglich war dies durch Fördergeld von Land und Bund.

Vöhl-Asel-Süd – Der DRK-Kreisverband Frankenberg ist Grundstückseigentümer und hat in das Gebäude investiert, das aus den 50er-Jahren stammt. Damals fanden dort internationale Jugendtreffen des Deutschen Roten Kreuzes statt. „Bei großen Zeltlagern haben Jugendliche aus ganz Europa hier die Völkerverständigung gelebt und die Natur genossen“, sagte DRK-Kreisgeschäftsführer Christian Peter bei der Vorstellung des umgebauten Gebäudes am Mittwoch.

Bis heute zählen verschiedene Jugendgruppen und Familien zu den Gästen. Doch die Bausubstanz des Haupthauses entsprach nicht mehr den aktuellen Standards, berichtete Peter. Die Raumaufteilung war eng, die Deckenhöhe niedrig, und die Toiletten waren nicht barrierefrei. „Es musste saniert und aufgewertet werden“, so Peter.

Einladend: der Zugang zum See. © Stefanie Rösner

Der Erste Kreisbeigeordnete Karl-Friedrich Frese habe die Idee gehabt, sich um Fördergeld zu bemühen, da das Ferienzentrum einen hohen Wert für die Region habe. Außerdem seien schließlich 90 Prozent der Aufträge im Zuge der Sanierung von heimischen Unternehmen umgesetzt worden. Mithilfe von Irmhild Weber vom Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung konnten 433 000 Euro an Fördergeld erlangt werden – bei einer Gesamtsumme von knapp einer Million Euro. „Somit konnte der neueste technische und bauliche Standard erreicht werden.“ Das Fördergeld stamme aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK).

Der Umbau wurde als Daseinsvorsorge-Projekt gefördert, erläuterte Irmhild Weber. Das Ferienzentrum zeichne sich auch durch viele naturpädagogische Angebote aus. „Neben dem privaten hat es auch einen öffentlichen Nutzen“, sagte Karl-Friedrich Frese.

Die Umbauarbeiten fanden während des laufenden Betriebes statt, was für die Betreiber Ralph Fährmann und Yan Zhou eine Herausforderung gewesen sei. Dr. Jürgen Römer, Fachdienstleiter Dorf- und Regionalentwicklung, lobte, dass das Haus energetisch saniert wurde. Außerdem wurden Schwalbennester angebracht, was die Naturnähe des Hauses am Edersee und am Nationalpark unterstreiche.

In dem Ferienzentrum finden insgesamt – mit weiteren Gruppenhäusern, Holz- und Zelthäusern – 150 Gäste Platz.