Festival „VIVA Willingen“ steigt am kommenden Samstag

Schlagerstars am Ettelsberg

+ © Privat Ein „Festival der guten Laune“ wollen tausende Schlagerfans bei „VIVA Willingen“ fei ern. © Privat

Willingen – „VIVA Willingen“ ist binnen sieben Jahren zu einer der erfolgreichsten Schlagerveranstaltungen in Deutschland geworden: 20 000 Fans werden am Samstags wieder an der Open-Air- Bühne oberhalb des Sauerland-Stern-Hotels erwartet. Mit Blick auf das Panorama feiern sie miteinander ein Festival der guten Laune.