Willingen: Festzug krönt das Schützenfest

Die Königinnen und die Hofstaat-Damen präsentierten sich den Zuschauern in schönen Kleidern. © Barbara Liese

Mehr als 300 Schützen und Gäste stimmten sich am Sonntagvormittag beim Schützenfest in Willingen im Haus des Gastes auf den großen Festumzug ein. Feierlich begrüßt wurden die Schützenvereine aus Stormbruch, Schwalefeld, Usseln, Bömighausen, Nehden und Neerdar.

Willingen - Überall im Saal sah man neben den Uniformen der Schützen die Königinnen und die Hofstaat-Damen in ihren langen und beeindruckenden Kleidern. Musikalisch begleitet von der Schützenblaskapelle Willingen, die ihr 40-jähriges Bestehen feiert, dem Musikverein Bontkirchen und dem Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Arolsen, war schon der Vormittag ein Fest.

Pünktlich stellten sich die Kompanien mittags auf und marschierten über das Viadukt in die Hauptstraße. Begleitet von der Schützenblaskapelle Willingen führte das noch amtierende Königspaar Jörg und Kati Stremme den großen Festzug zum Schützenfest an. Von Freunden und Gästen mit Applaus empfangen, marschierten sie gut gelaunt durch das Zentrum des Weltcuportes. Nach guter Tradition hatten sich inzwischen auch der Skiclub, Turnverein TV Jahn Willingen und der Männergesangverein Concordia in den Zug eingegliedert und machten ihn noch ein bisschen bunter. Beeindruckend war auch die große Gruppe der ehemaligen Willinger Schützenkönige.

Vorbei an einem drei Kilometer langen Stau am Viadukt, der den Zug geduldig abwarten musste, ging es nach gut einer Stunde Marsch zurück zum Haus des Gastes zum Königs- und Kindertanz, dem Konzert mit allen Kapellen und Spielmannszügen. Schützen zwischen 18 und 25 Jahren konnten dann um den Titel des Jungschützenkönigs wetteifern, der zum Abend in der (wieder) voll besetzten Halle seinen neuen Titel zur Musik mit den „Frankenkrachern“ sicher zünftig feierte.

Von Barbara Liese