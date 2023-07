Freiwillige Feuerwehr Herzhausen erhält zum 90. Geburtstag Lob und Dank

Neue Ehrenmitglieder ernannt

+ © Barbara Liese Gäste und Gastgeber erlebten eine harmonische Geburtstagsfeier: (von links) Gemeindebrandinspektor Marco Amert, Jan-Kristof Homann, Wehrführer und 2. Vorsitzender, Andreas Thiele, stellvertretender Wehrführer und 2. Vorsitzender, Tobias Böhm 1. Vorsitzender, Ortsvorsteherin Christine Scheffer, Gordon Kalhöfer, 1. Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, und Bürgermeister Karsten Kalhöfer. © Barbara Liese

„Dies Jahr werden wir 90 Jahr, wo die Zeit blieb keiner sah, wünschen eine gute Zeit, Feuerwehr allzeit bereit“: Mit dieser Liedstrophe begrüßte der Festchor Herzhausen die Gäste und stimmte sie mit vielen Liedern auf eine fröhliche Geburtstagsfeier der Freiwilligen Feuerwehr ein.

Vöhl-Herzhausen – Es war der erste öffentliche Auftritt des Chores, der sich nach der Auflösung des Männergesangvereins in loser Form zusammengefunden hat. Nach dem großen Applaus im voll besetzten Festzelt wird es sicher nicht der letzte Auftritt gewesen sein. Die Theatergruppe Herzhausen, die sich ein kleines Theaterstück ausgedacht hatte, sorgte mit einem nicht ganz korrekten Löscheinsatz für viele Lacher und Spaß.



Tobias Böhm, 1. Vorsitzender der Feuerwehr Herzhausen, begrüßte nicht nur rund 120 Mitglieder des Vereins. Aus acht Nachbargemeinden waren die Freiwilligen Feuerwehren mit kleinen Gastgeschenken gekommen, um zu gratulieren.



Und natürlich waren auch die Herzhäuser neugierig auf das Fest ihrer Feuerwehr. „Es ist bei uns Tradition, dass wir alle zehn Jahre feiern“, sagte Tobias Böhm. Er betonte: „Wir sind ja nicht nur bei der Feuerwehr zusammen und helfen anderen. Wir sind eine Gemeinschaft, wir helfen uns auch privat. Egal ob mit 18 oder 61 Jahren. Jeder ist für den anderen da.“



Fest der Feuerwehr: Wichtiger gesellschaftlicher Beitrag

Karsten Kalhöfer, Vöhls Bürgermeister und Schirmherr des Feuerwehr-Geburtstags, betonte die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren, die nicht nur Menschen in Not helfen und sie beschützen, sondern auch für den Zusammenhalt im Ort, die Geselligkeit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ortsvorsteherin Christine Scheffer, die selbst Mitglied der Feuerwehr ist, würdigte die Leistung aller Feuerwehrleute des Ortes, die Dienst getan haben und immer noch im Einsatz sind. Die Feuerwehr in Herzhausen, sei der gute Geist der Gemeinschaft, sie zeige Hilfs- und Leistungsbereitschaft. Das sei eine gute Voraussetzung für die Zukunft.



Gordon Kalhöfer, 1. Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, verband seine Gratulation und guten Wünsche mit einem ernsten Appell: „Angesichts der steigenden Angriffe auf Einsatzkräfte, von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste müssen wir deutlich machen: Helfende Hände schlägt man nicht“.



+ Der erste öffentliche Auftritt des Herzhäuser Festchores war bei der Feier der Feuerwehr ein voller Erfolg. © Barbara Liese

Eine besondere Ehrung galt Hilde Paland, Wilhelm Raabe und Rolf Wilke. Mit einem kleinen Geschenk übergaben Tobias Böhm und Jan-Kristof Homann, Wehrführer Feuerwehr Herzhausen und 2. Vorsitzender, ihnen die Urkunde der Ehrenmitgliedschaft. Über eine Überraschung konnte sich auch Harald Depmeier freuen. Er wurde zum 90. Geburtstag seines Feuerwehrwehrvereins zum Ehrenvorsitzenden ernannt.



Tobias Böhm selbst hat zwei Geburtswünsche für seine Feuerwehr: „Ich wünsche mir, dass motivierte Menschen uns weiter unterstützen und Kinder und Jugendliche mal bei uns vorbeischauen, um sich zu informieren. Sie werden erstaunt sein, was bei der Feuerwehr alles möglich ist und was man alles erleben kann.“ Die Band ‚No Limit’ übernahm am Abend das Feierkommando bis spät in die Nacht. (Barbara Liese)