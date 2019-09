Mit FingerHaus ins Berufsleben starten

Die besten Zukunftsaussichten für einen gelungenen Start in die Berufswelt – die Entscheidung für eine Ausbildung bei FingerHaus birgt vielfältige Karrierechancen und die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag in einem stetig wachsenden Unternehmen zu leisten.

Das Traditionsunternehmen aus Frankenberg, das zu den größten und modernsten Herstellern von Häusern in Holzfertigbauweise zählt, bildet aktuell 78 Auszubildende in zehn Berufen aus.

Die Ausbildungsberufe gliedern sich in fünf handwerkliche (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Dachdecker, Holzmechaniker, Maler, Zimmerer), zwei technische (Bauzeichner, Fachinformatiker für Systemintegration) und drei kaufmännische Berufe (Fachkräfte für Lagerlogistik, Industriekaufleute, Kaufleute für Marketingkommunikation).

Der Betrieb fördert seine Auszubildenden mit vielfältigen Maßahmen, wie finanzieller Unterstützung (z. B. werden Lehrmittel bereitgestellt), Schulungen in MS-Office, überbetrieblichem Unterricht und vielem mehr. Um die Ausbildung erlebbar zu machen und noch mehr Praxisbezug herzustellen, wurde die sogenannte „Ausbildungswelt“ geschaffen, in der die Auszubildenden tief in die Praxis eintauchen und ihre Talente ausbauen können. Ziel ist es, sie bei entsprechender Leistung in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen.

Was die Auszubildenden an Finger- Haus besonders schätzen? Das gute Betriebsklima, das Gefühl, vom Arbeitgeber ernst genommen zu werden und ein Teil der FingerHaus-Welt zu sein. „Bei FingerHaus kann ich durch mein individuelles Wissen und meine Erfahrungen ein Teil des Ganzen sein“, erzählt Elementierer Yannik Leisner, er ist gelernter Zimmerer. „Ich freue mich, dass ich hier stets etwas Neues lerne und meinen Horizont erweitern kann.“

Mit traditionellem Handwerk moderne Häuser bauen: Berufsbilder bei Finger- Haus sind Berufsbilder mit Zukunft.

Bau dir deine Zukunft auf und informiere dich über die vielen Möglichkeiten unter: www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung.

FingerHaus GmbH · Auestraße 45 · 35066 Frankenberg/Eder · Telefon 06451 504 - 232