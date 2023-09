Förderverein der Adorfer Kirche lädt zum Kabarettabend und zum Basar ein

Nichts als die Wahrheit: Das Satire-Duo „Onkel Fisch“ gastiert am 8. September in der Adorfer Kirche. © pr

Zum „Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, lädt der Förderverein der Adorfer Kirche zu zwei Veranstaltungen ein. Die erste beginnt bereits am Freitag.

Diemelsee-Adorf – Bereits am Freitag, 8. September, tritt im Rahmen der Reihe „Hör-mal im Denkmal“ das Satire-Duo „Onkel Fisch“ auf: Adrian Engels und Markus Riedinger präsentieren ihr aktuelles Programm „Wahrheit – die nackte und die ungeschminkte!“. Beginn ist um 20 Uhr in der Kirche, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Auf dem Pfad der satirischen Erleuchtung begegnen den beiden Geheimdienste, Querdenker, Medien, Politiker, ihre Gehirnen, schlaue Bauern und der Kindermund. Die Bewegungsfanatiker versprechen: nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, politisch, philosophisch und pointiert – und gesungen und getanzt wird auch.

Karten gibt es an der Abendkasse oder bei der Sparkasse. Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen unterstützt den Kabarettabend wieder.

Am Sonntag, 10. September, findet zum Denkmaltag von 11 bis 16 Uhr an und in der Kirche ein Kleiderbasar statt. Angeboten wird gut erhaltene Bekleidung für Erwachsene. Außerdem ist ein Flohmarkt geplant, bei dem Jungen und Mädchen Spielsachen verkaufen können.

Es gibt Ofenkuchen, Waffeln und Getränke. Außerdem sind Kirchen- und Turmführungen für die Besucher vorgesehen. Ansprechpartner für den Basar und den Flohmarkt sind Ulla Küthe, Telefon 05633/5875, oder Juliane Ashauer, Telefon 05633/992172. (red)