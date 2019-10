Startup. Wir bilden aus.

Lass uns gemeinsam erfolgreich sein! Die Unternehmensgruppe Glittenberg ist ein familiengeführtes Unternehmen, bestehend aus Formenbau Glittenberg GmbH, Kunststofftechnik Glittenberg GmbH und Witosa GmbH.

Wir sind eine kontinuierlich wachsende Unternehmensgruppe in den Bereichen Kunststofftechnik, Werkzeug- und Formenbau sowie Heißkanaltechnik.

Seit der Gründung im Jahre 1990 wird großer Wert auf die Ausbildung gelegt. Viele langjährige Mitarbeiter haben ihre Berufsausbildung bei uns absolviert und den Grundstein für unseren Erfolg und unser stetiges Wachstum gelegt. Deshalb investieren wir gerne und ständig in die Ausbildungsarbeit.

Junge Menschen, die sich für die Arbeit mit Kunststoffen und/oder metallischen Werkstoffen begeistern können sowie Interesse an modernster Technologie zeigen, haben gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung in unserer Unternehmensgruppe. Nach Abschluss der Berufsausbildung kann bisher der Mehrheit unserer Auszubildenden die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis, die Möglichkeit zur Weiterbildung oder Spezialisierung in den verschiedenen Bereichen, wie Drehen, Fräsen, Erodieren usw. angeboten werden.

Wir bieten hervorragende Zukunftsperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten. Sehr gerne ermöglichen wir ein Tages- oder Schulpraktikum um einen ersten Einblick in die von uns angebotenen Ausbildungsberufe zu vermitteln. Ebenfalls möglich sind FOS-Jahrespraktika in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung bzw. Maschinenbau.

Genaue Informationen zur Ausbildung bieten unsere Internetseiten www.glittenberg-gmbh.de und www.witosa.de.

Werde Teil unseres Unternehmens, sichere dir DEINE Zukunft und habe Teil an unserem Erfolg.

WIR freuen uns auf DEINE Bewerbung.

Bewirb DICH jetzt.

Zum 01.08.2020 bieten wir folgende Ausbildungsstellen an:

Werkzeugmechaniker (m/w/d) Fachrichtung Formentechnik

Verfahrensmechaniker (m/w/d) für Kunststoff- und·

Industriekauffrau/-mann (m/w/d)