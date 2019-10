Forstbetriebe in Waldeck-Frankenberg: Fichte statt Buche als Brennholz kaufen  

„In Süddeutschland verwenden die Menschen nur Fichtenholz und haben es auch warm“, sagen die Forstleute. Es verbrenne zwar etwas schneller als Buche, sei aber viel billiger. Hinzu komme, dass derzeit kein normaler Einschlag bei der Buche möglich sei. So werde im Winter 2019/20 voraussichtlich nicht die übliche Buchenbrennholzmenge bereitgestellt. Da vornehmlich kranke, abgestorbene Buchen geerntet werden müssen, gebe es auch Einbußen bei der Qualität. Hier kann Brennholz bezogen werden: Hier können interessierte Kunden Fichtenbrennholz beziehen: Hessen-Forst Bei den staatlichen Forstämtern kann das Brennholz online bestellt werden unter hessen-forst.de/marktplatz/#brennholz. Wem die Internetbestellung nicht geläufig ist, der kann sich auch telefonisch an das entsprechende Forstamt wenden. Hessen-Forst werde in diesem Herbst so gut wie kein Buchenbrennholz anbieten, sagt Jérôme Metz vom Forstamt Frankenberg. Der Preis pro Festmeter Fichte ist nach Abnahmemenge gestaffelt: bis 50 Festmeter 19,99 Euro, 50 bis 100 Festmeter 18 Euro und über 100 Festmeter 16 Euro. Kommunalwald-GmbH Seit dem 1. Oktober kümmert sich die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH um die Vermarktung von heimischem Holz aus Kommunalwäldern im Landkreis und zwei benachbarter Kommunen. Somit wird auch der Verkauf von Brennholz an private Kunden über die Gesellschaft abgewickelt – nicht mehr wie zuvor über die Forstämter. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten – online über die Webseite der Kommunalwald-GmbH unter kommunalwald.de oder über eine Brennholzliste, die bei den Kommunen ausliegt und in die man sich eintragen kann. In den Listen und im Internet sind zudem die Brennholzpreise für die jeweilige Region veröffentlicht. Die Anmeldung von Brennholz für den Winter 2019/2020 endet am 15. November. Spätere Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Für die kommende Brennholz-Saison steht weniger Buchenholz als sonst, dafür aber eine große Menge an Fichtenholz bereit. Bei Bestellungen ab zehn Festmetern wird die Hälfte der bestellten Menge aus Fichtenholz zu einem Preis von 20 Euro pro Festmeter bzw. 13,20 Euro pro Raummeter bereitgestellt. Bedingt durch die Schädigungen der Buchen kann aus Gründen der Unfallverhütung kein Kronenholz innerhalb der Bestände zur selbstständigen Aufarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Buchenholz aus Stamm- und Kronenteilen wird in langer Form und Fichtenholz in Fixlängen (zum Beispiel drei Meter lang) jeweils ungespalten am Forstweg bereitgestellt. Bestellt werden können Mengen von 5, 10, 15 und 20 Festmetern. Das sind die Waldbesitzer, die seit 1. Oktober über die Kommunalwald-GmbH Brennholz vermarkten: Waldeckische Domanialverwaltung, Stadt Waldeck, Stadt Bad Wildungen, Gemeinde Edertal, Stadt Fritzlar, Stadt Bad Arolsen, Stadt Gemünden, Gemeinde Breuna, Stadt Volkmarsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Gemeinde Vöhl, Gemeinde Twistetal, Waldeckische Landesstiftung, Stadt Korbach, Gemeinde Willingen (Upland) und Stadt Diemelstadt. Maschinenring Der Maschinenring Waldeck-Frankenberg vermarktet Fichtenbrennholz über seinen Holzhof (Firma Biomasse & Brennstofflogistik) in Goddelsheim, Sachsenberger Str. 35, Tel. 05 6 36/99 30 954, E-Mail-Adresse Holzhof@mr-wa-fkb.de. Dort kostet das Scheitholz – getrocknet, 25 Zentimeter lang – 45 Euro pro Schüttraummeter.