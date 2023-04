Fragen und Antworten zum Verkauf von Viessmann an US-Konzern Carrier

Von: Jörg Paulus

Die Fertigungshalle für Wärmepumpen bei Viessmann in Allendorf/Eder: Der Verkauf der Klimatechnik-Sparte hat bundesweit für Schlagzeilen und eine Diskussion über die deutsche Energiepolitik gesorgt. © Viessmann/dpa

Der Verkauf der Klimatechnik-Sparte des Heiztechnik-Herstellers Viessmann aus Allendorf-Eder (Waldeck-Frankenberg) an den US-Konzern Carrier Global hat am Mittwoch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Allendorf-Eder – Auch politisch wird seitdem über den 12-Milliarden-Euro-Deal diskutiert, weil es dabei vor allem um die für die Energiewende wichtigen Wärmepumpen geht. Wir fassen das Wichtigste zu diesem Thema zusammen.

Warum hat sich die Firma Viessmann für den Verkauf der Klimatechnik-Sparte entschieden? Viessmann hat im vergangenen Jahr zwar seinen Umsatz um 19 Prozent auf 4 Milliarden Euro gesteigert, man sei trotz 14 500 Mitarbeitern auf Dauer aber zu klein, um langfristig auf dem Wärmepumpen-Markt bestehen zu können, sagt Firmenchef Max Viessmann. Er nannte ein „nicht europäisch geprägtes Wettbewerbsumfeld“, die beschleunigte Energiewende, Lieferengpässe und eine gestiegene Nachfrage als Gründe für die Entscheidung zum Verkauf.

Warum hat Viessmann so große Angst vor der Konkurrenz aus dem Ausland? Die Bundesregierung plant, dass ab 2024, möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Das wird die Nachfrage nach Wärmepumpen deutlich erhöhen. Damit wird der deutsche Markt auch für ausländische Konkurrenz lukrativ. Vor allem in Asien können die Geräte günstiger produziert werden, als es Viessmann allein bisher konnte.

Wie schwer war die Entscheidung? Laut Max Viessmann sehr schwer. Es sei „eine sehr emotionale Entscheidung“ gewesen. Das Familienunternehmen ist 106 Jahre alt, wurde von Max Viessmanns Urgroßvater Johann gegründet. Ein kompletter Verkauf sei für ihn und seinen Vater, den ehemaligen IHK-Präsidenten Martin Viessmann, nicht in Frage gekommen. Es sei aber letztlich um Zukunftssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit gegangen und darum, „in welcher Konstellation wir den Mitarbeitern eine längerfristige, verlässlichere Perspektive bieten können“.

Wie sieht diese Perspektive aus? Mit dem Käufer Carrier Global wurden Garantien ausgehandelt, die „nicht üblich“ seien, wie Viessmann betont: Betriebsbedingte Kündigungen sind für drei Jahre ausgeschlossen, wichtige Standorte für fünf Jahre gesichert und Allendorf-Eder für zehn Jahre als Hauptsitz gesetzt. Max Viessmann bekommt einen Sitz im Verwaltungsrat von Carrier und wird damit an der strategischen Ausrichtung beteiligt.

Wie ist die Resonanz aus der Belegschaft in Allendorf? Noch verhalten, weil zunächst noch nicht klar ist, was der Verkauf für die Mitarbeiter und den Standort bedeutet. Die Kommentare am Mittwoch vor dem Werkstor reichten von „eine große Überraschung“ bis „richtige Entscheidung“. Betriebsratsvorsitzender Matthias Godzik sprach von einer guten Perspektive: „Diese Entscheidung könnte für unsere Beschäftigten weitere Wachstumschancen bedeuten und langfristig mehr Sicherheit bringen.“

Was wissen wir über den Käufer Carrier Global? Das Unternehmen aus Florida, 1902 gegründet, gilt als Erfinder der modernen Klimaanlage. Der Konzern beschäftigt 52 000 Menschen und erlöste im vergangenen Jahr 20,4 Milliarden Dollar. Das Unternehmen verfügt in Europa über drei Produktionsstätten in Frankreich und Spanien. 2004 hatte Carrier die Kältetechnik der Linde AG übernommen, später aber die Fertigung in Deutschland eingestellt.

Droht das auch bei Viessmann? Carrier-Chef David Gitlin hat sich am Mittwoch bemüht, Befürchtungen zu drohenden Sparmaßnahmen auszuräumen. „Es geht nicht um Job-Abbau. Wir kommen nicht, um Fabriken zu schließen – im Gegenteil“, sagte Gitlin. „Wir kommen, um in Deutschland zu investieren, um in die Belegschaft zu investieren, in Wachstum zu investieren“. Viessmann biete „gewaltige“ Gelegenheiten. Die Klimatechnik-Sparte, die Viessmann an Carrier verkauft, hat 11 000 Mitarbeiter.

Gibt es kartellrechtliche Bedenken? Die Monopolkommission erwartet grünes Licht für die Übernahme. „Die Prüfung durch die Kartellbehörden wird zeigen, ob damit Wettbewerbsprobleme verbunden sind. Es spricht nicht viel dafür“, sagte der Vorsitzende des unabhängigen Beratungsgremiums, Jürgen Kühling, der „Rheinischen Post“.

Welche Resonanz gab es auf den Deal? Der Verkauf hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. In den großen Nachrichtensendungen von ARD und ZDF und in der Talksendung „Markus Lanz“ war der Viessmann-Deal am Mittwoch die Top-Meldung. Dabei ging es auch um die Frage, welchen Anteil die Energiepolitik der Bundesregierung und die Rahmenbedingungen in Deutschland an der Viessmann-Entscheidung haben.

Was sagt die Politik dazu? Unions- und FDP-Politiker warfen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor, mit den strengen Vorgaben für neue Heizungen die Hersteller zu überfordern. Der Wirtschaftsminister hingegen sieht in der Viessmann-Übernahme einen Beleg für die Standortattraktivität Deutschlands und mögliche Vorteile für Verbraucher. Regierungssprecher Steffen Hebestreit begrüßte im Namen des Kabinetts die Übernahmepläne. Dies zeige, „welches Wachstumspotenzial in klimafreundlichen Technologien steckt“. Zugleich verfügten deutsche Hersteller über „großes Know-How“ und zögen so internationales Kapital an.

Wird die Marke Viessmann mit dem Verkauf verschwinden? Nein. Viessmann wird weiterhin auf Geräten stehen. Auch die Viessmann-Gruppe bleibt mit den nicht verkauften Bereichen, die derzeit etwa 15 Prozent des Geschäfts ausmachen, erhalten. Die Kältetechnik-Sparte wird eigenständig fortgeführt. Dort hinein und in das gesellschaftliche Engagement in der Region will Viessmann einen Großteil der 12 Milliarden Euro von Carrier stecken.