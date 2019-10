2000 Gäste feierten zünftige Hüttengaudi in Ellershausen

Oktoberfest

+ © Jutta Ochs Mit Seppelhut, Lederhosen und Lust zum Feiern inmitten der großen Oktoberfestparty in Ellershausen: Marvin von den Kirmesburschen Odershausen gemeinsam mit Dennis und Christian (von links) aus Königshagen. © Jutta Ochs

Ellershausen – Der Frankenauer Stadtteil Ellershausen feierte am Freitag- und Samstagabend ein Oktoberfest, das es in sich hatte. Wieder einmal waren es 2000 gut gelaunte und im Stil des Oktoberfestes in Dirndl und Lederhose gekleidete Gäste, die im bayerischen weiß-blau dekorierten Festzelt in Ellershausen Platz genommen hatten.