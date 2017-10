2500 Gäste feierten beim Oktoberfest in Ellershausen

In Feierlaune: So wie an diesem Tisch, ging es überall im Zelt zu. Das Foto zeigt befreundete Paare aus Röddenau, Battenberg, Bottendorf und Allendorf. „Heute wird gefeiert!“, waren sich alle einig.

Knapp 400 Einwohner zählt Ellershausen, aber rund 2500 Menschen sind am Freitag und Samstag in den Frankenauer Stadtteil gekommen und haben im 1000 Quadratmeter großen, beheizten Festzelt ein zünftiges Oktoberfest gefeiert.

„Das ist der helle Wahnsinn! Ein Bus nach dem anderen kommt an“, sagte Jannik Weber vom Jugendclub Ellershausen am Samstagabend beim Blick auf die Schlange zünftig gekleideter Menschen, die in das Oktoberfestzelt wollten. Einen besonderen Service genossen Besitzer von Dauerkarten. Für sie hatte der Jugendclub als Veranstalter einen separaten „VIP-Einlass“, ohne Schlangestehen, geschaffen.

Zu den fröhlich feiernden Menschen im Zelt gehörten viele Jugendclubs und Burschenschaften vom oberen Edertal bis ins Waldecker Land. Zu den größten Gruppen gehörte der JC Laisa der mit 48 Personen angereist war. „Das ist Ehrensache,“ sagte aus Gruppe Benedikt Belz, „wir sind jedes Jahr hier und pflegen beim Feiern die Freundschaft mit dem JC Ellershausen.“

+ Ehrensache: Die drei jungen Ellershäuser Damen (von links): Dorothee Ochse, Laura Trollhagen und Sarah Kahl machten Garderobendienst bis zum frühen Sonntagmorgen. „Zeit zum Feiern bleibt uns noch beim Frühschoppen“, stellte sie fest.

Dass eine so große, dreitägige Veranstaltung in einem kleinen Dorf wie Ellershausen möglich ist, liegt an der starken Dorfgemeinschaft und der Bereitschaft zu ehrenamtlichen Diensten. „Über das Fest sind 140 Helfer im Einsatz. Ein großes Dankeschön geht an unseren Männergesangverein, der am Freitagabend den Thekendienst übernommen hatte“, erklärten Florian Krümmelbein und Niklas Eitzenhöfer vom Orgateam des JC.

Am Sonntag beim bayerischen Frühschoppen sorgte die Partyband „Donaupower“ für Stimmung im Festzelt.