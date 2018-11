Altenlotheimer Lukas Backhaus mit neugestaltetem Frankenauer Ring ausgezeichnet

Preisträger: Lukas Backhaus (dritter von links) hat für nationale Erfolge in der Geflügelzucht den Ehrenpokal der Stadt Frankenau bekommen. Hier mit (von links) Künstlerin Berit Âkeson, Bürgermeister Björn Brede und Stadtverordnetenvorsteher Holger Heck.

Frankenau. Mit dem neugestalteten Frankenauer Ring ist der mehrfache Deutsche Jugendmeister in der Geflügelzucht, Lukas Backhaus aus Altenlotheim, ausgezeichnet worden.

Lukas Backhaus ist mehrfacher Deutscher Jugendmeister mit seinen Hochbrutflugenten, Zwergenten sowie New Hampshire Hühnern geworden und damit auch ein Aushängeschild für die als Geflügelhochburg geltende Stadt Frankenau. Deswegen ist der 18-jährige Altenlotheimer jetzt mit dem Ehrenpreis der Kellerwaldstadt, dem sogenannten Frankenauer Ring, ausgezeichnet worden.

Lukas Backhaus sei ein „wunderbarer Nachwuchsstar“, lobte Bürgermeister Björn Brede bei der Ehrung in der Abschlusssitzung der Stadtverordnetenversammlung. Das „Familien-Gen“ sei offensichtlich erfolgreich vererbt worden, sagte Brede mit Blick auf die Zuchterfolge, die bereits Vater und Großvater des Geehrten erzielt haben.

Den Preis hat sich Lukas Backhaus inzwischen doppelt verdient, denn er war am Vortag der Auszeichnung – in Zuchtgemeinschaft mit seinem Vater Alexander – wieder Deutscher Meister in den oben genannten Sparten geworden.

Da der vom jetzigen Landrat und früheren Frankenauer Bürgermeister Dr. Reinhard Kubat ins Leben gerufene Wanderpokal „in die Jahre“ gekommen war, wie Stadtverordnetenvorsteher Holger Heck anmerkte, hat die Stadt einen neuen Ehrenpreis von der Künstlerin Berit Âkeson anfertigen lassen: „Er ist aus gedrechseltem Buchenholz und Aluminium“, sagte sie. Auf dem neuen Pokal sind alle Preisträger eingraviert.

Von Susanna Battefeld