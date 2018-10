Beim Archetag in Frankenau gab es 50 bedrohte Haustierrassen zu sehen 

Frankenberg. Zum Archetag in Frankenau kamen rund 2000 Besucher. Sie konnten an der Kultur-Arche und im angrenzenden Weidengrund etwa 50 bedrohte Tierarten kennenlernen.

„Wir haben einen guten Draht nach oben – wahrscheinlich weiß der Herrgott, dass wir was Sinnvolles tun“, sagte Herbert Müller vom Arche-Verein mit Blick auf das traumhafte Spätsommerwetter beim 3. Arche-Tag in Frankenau, gegenüber dieser Zeitung.

Den Vereinsmitgliedern war es gelungen, mithilfe der Frankenauer Akteure, rund 50 vom Aussterben bedrohte Haustierrassen im Umfeld der Kultur-Arche zu präsentieren. Planwagenfahrten, geführte Touren entlang des Arche-Pfades sowie Vorträge, Schauhüten und Tierbewertung mit Matthias Bauch und Informationen zum Naturschutzgroßprojekt, rundeten das Programm ab, das nach Schätzung von Vereinsmitglied Herbert Müller knapp 2000 Besucher nach Frankenau lockte.

„Damit sind wir sehr zufrieden“, betonte Müller und verwies auf diverse andere Veranstaltungen am Wochenende. Auch von den 40 Ausstellern habe es positive Rückmeldungen gegeben.

Vereinsvorsitzender Thomas Scheerer verglich den inzwischen 85 Mitglieder zählenden Arche-Verein mit einem Fahrradreifen, der zwar nicht immer rund laufe, aber immer in die gleiche Richtung gehe. Frankenaus Bürgermeister Björn Brede freute sich, dass der Verein „so viel auf die Beine gestellt“ habe und dankte darüber hinaus insbesondere Achim Frede und Carsten Müller, die mit dem Naturschutzgroßprojekt den „Grundstein“ für das Arche-Projekt gelegt hätten.

Als „kleine Auszeichnung“ – so Thomas Scheerer – überreichte der Vorsitzende an Carsten Müller, „die höchste Auszeichnung, die der Verein zu vergeben habe: „den Bock am Bande“. „Achim Frede hat ihn schon“, so Scheerer. Der Frankenauer Ortsvorsteher Claude Pilger verwies in seinem Grußwort auf die „gesteigerte Attraktivität“ der Kellerwaldstadt im Naturtourismus.

„Der Verbundenheit und Tierliebe unserer Frankenauer Landwirte und dem Naturschutzgroßprojekt ist es zu verdanken, dass wir so viele Arche-Tiere hier beheimaten und bestaunen dürfen“, sagte Rainer Lange vom Arche-Verein, der den Arche-Tag moderierte.

Begonnen hatte der Arche-Tag mit einem Gottesdienst in der Kellerwaldhalle, der von der Frankenauer Pfarrerin Henriette Quapp-Wahl und Umweltpfarrer Uwe Hesse sowie dem Posaunenchor Frankenau gestaltet wurde.