Buch „Geschichte & Geschichten – 750 Jahre Allendorf-Hardtberg“ erschienen

Allendorf-Hardtberg. Das spannende Werk ist zweieinhalb Kilo schwer und dreieinhalb Zentimeter dick, es hat 528 Seiten, ist mit mehreren Hundert Bildern illustriert und kostet 29,50 Euro: „Geschichte & Geschichten – 750 Jahre Allendorf/Hardtberg“ - unter diesem Titel hat der Geschichtsausschuss des Dorfes Allendorf/Hardtberg ein neues Buch über das Dorf erstmals vorgestellt – gespickt mit vielen Erzählungen, Überlieferungen und Anekdoten aus alten Zeiten.

Die rund 150 Gäste bei der Feierstunde im geschmückten und „ausverkauften“ Dorfgemeinschaftshaus waren von der rund 90-minütigen Präsentation sichtbar beeindruckt. Für die Beiträge gab es viel Beifall. Der Hintergrund für das neue Werk zur Geschichte des Dorfes: 1269 erstmals urkundlich erwähnt, feiert das kleine Dorf mit seinen knapp 180 Einwohnern im nächsten Jahr sein 750-jähriges Bestehen. Höhepunkt des Dorfjubiläums sind dann die Festtage vom 12. bis 15. September 2019.

„Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern“, zitierte Ortsvorsteher Dirk Michel bei seiner Begrüßung den französischen Kulturphilosophen André Malraux. Er freute sich vor allem darüber, zu der Buchvorstellung neben vielen Allendorfern auch Ehemalige des Dorfes und Gäste aus den Nachbardörfern begrüßen zu dürfen.

Von einem „ganz tollen Tag“ sprach Frankenaus Bürgermeister Björn Brede. Gerade das kleine Dorf Allendorf/Hardtberg sei bei seinen Projekten und in seiner Gemeinschaft immer ganz stark - auch zu den Nachbarorten: „750 sind eine lange Zeit, da kann man gespannt zurückblicken“, machte auch der Bürgermeister Lust auf das Buch.

Geschichte dürfe nicht vergesslich sein, Geschichte müsse auch für die nächsten Generationen nachlesbar und gesichert sein, gratulierte der Bürgermeister zu dem gelungenen Werk. Dabei erinnerte er auch an die damit verbundene viele Mühe und Arbeit.

Zwei Jahre und mehrere Tausend Stunden lang hatte der siebenköpfige Geschichtsausschuss „750 Jahre Allendorf“ mit Heinz Seitz, Ortsvorsteher Dirk Michel, Hans-Helmut Michel, Dieter Hörle, Wilfried Wagner, Bärbel Prinz und Doris Mütze im Dorf Geschichten recherchiert und Anekdoten zusammengetragen und in Wort und Bild in Buchform festgehalten.

„Externe Hilfe“, so Ortsvorsteher Dirk Michel, leisteten dabei der Frankenberger Historiker Dr. Horst Hecker und Hermann Küster aus Dainrode. Die Erstellung und der Druck kosteten insgesamt 20 000 Euro. Michels Dank galt daher allen Spendern und Sponsoren für die Unterstützung: „So haben wir es finanziell hinbekommen.“

Das Besondere an dem Werk: Es hat nur eine Auflage von 350 Stück, 186 davon wurden bei der Feier am Freitag bereits verkauft.

Über die Erstellung des Buches und auch über das Logo zur 750-Jahr-Feier berichtete Ausschuss-Vorsitzender Heinz Seitz. Seine Kollegen stellten anschließend die einzelnen Kapitel vor – von der Schule über die Kirche bis zur Feuerwehr. (mjx)