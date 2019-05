Eine Million Euro für Wiederaufforstung in Stadtwald Frankenau nötig

Frankenau – Auf die Stadt Frankenau kommen Kosten von schätzungsweise rund einer Million Euro für die Wiederaufforstung der kahl gewordenen Fichtenflächen zu.

Dies teilte Magistratsmitglied Burkhard Wucherpfennig in der Stadtverordnetenversammlung mit. „Auch in den nächsten 20 Jahren werden wir keine Einnahmen aus dem Stadtwald generieren“, so seine Prognose.

Das Desaster hatte sich bereits im vergangenen Herbst angekündigt: Windwurf, Borkenkäfer und extreme Trockenheit haben dem Stadtwald Frankenau sehr zugesetzt. Vor allem der Fichtenbestand ist gefährdet. „Von 145 Hektar sind schon 60 Hektar betroffen“, sagte Revierleiter Jürgen Bachmann bei einem Ortstermin mit Mitgliedern des Umwelt - und Bauausschusses sowie des Magistrats, die er über den aktuellen Sachstand informierte.

„Die Situation ist relativ dramatisch“, so Bachmann. Derzeit seien drei Harvester im Einsatz, die bereits knapp 10 000 Festmeter Holz im Stadtwald geschlagen hätten. Der Wald werde sich „rabiat“ verändern. Für eine langfristige, vernünftige Bewirtschaftung müsse man auf mehrere, verschiedene Baumarten setzen. Für die Fichte sieht er keine Chance.

Durch die Trockenheit zu Beginn des Jahres habe sich die Lage inzwischen noch verschärft. Falls es ähnlich trocken weitergehe wie im vergangenen Jahr, seien auch die übrigen Fichten nicht mehr zu retten. Die Folge seien riesige Freiflächen, bei denen die Stadt entscheiden müsse, ob sie für Neuanpflanzungen „sehr, sehr viel Geld“ in die Hand nehmen wolle.

Erschwerend hinzu komme, dass der Holzmarkt „komplett voll“ sei. Derzeit erziele man für einen Festmeter Fichte lediglich 45 Euro, während es im Vorjahr noch 95 Euro gewesen seien, teilte Bachmann mit.

„Das grüne Sparbuch der Kommune“, als das der Wald in der Vergangenheit oft bezeichnet worden sei, sei jetzt leer, kommentierte Bürgermeister Björn Brede. Nach eingehender Diskussion gaben die Ausschüsse Revierleiter Bachmann grundsätzlich „freie Hand“, was seine Arbeit im Frankenauer Stadtwald anbelangt: Entsprechend einem einhellig gefassten Beschluss soll er fachliche Vorschläge vorlegen, mit denen eine nachhaltige Waldbewirtschaftung möglich ist. Man sei in den vergangenen Jahren immer „gut gefahren“ mit Bachmann als Revierleiter und sollte ihm deshalb auch keine „monetären Grenzen“ setzen, sagte Brede.

„Die Qualität des Waldes sollte im Vordergrund stehen“, betonte er und plädierte für die Bildung einer Rücklage im Haushalt.

Bachmann kündigte an, zu prüfen, was unternommen werden müsse. Die Stadt müsse dann entscheiden, welche Einzelmaßnahmen in Angriff genommen werden sollten.