Ellershäuser beschweren sich über die Fällung von Buchen

Ellershausen – Bei Holger Berg und anderen Ellershäusern war die Empörung zunächst groß, als sie bemerkten, dass im Waldgebiet „Am Hünscheid“ alte Buchen von Hessen Forst „in Gänze“ gefällt worden sind.

„Die waren über 100 Jahre alt und sind gnadenlos abgeräumt worden“, sagte der Ziegenhalter entrüstet gegenüber der HNA.

Stehengeblieben seien nur „junge Pinsel“ und alte Kiefern, das habe mit „naturnah“ nichts mehr zu tun, so Berg, der selbst als Baumpfleger arbeitet.

Nach einem Ortstermin mit dem zuständigen Revierleiter Jürgen Bachmann, der zur Begründung der Durchforstungsmaßnahme auf die Vorgaben der regulären Einschlagsplanung verwiesen hat, ist zwar die Entrüstung bei Holger Berg „etwas gemildert“, wie er einräumt.

Er bezweifelt aber nach wie vor, dass in den nächsten zehn Jahren „wirklich wieder soviel nachwächst“, wie rausgenommen wurde.

Bachmann hatte erläutert, dass im Staatswald alle zehn Jahre der Zustand des Waldes untersucht und auf der Grundlage dieses „Status Quo“ ein Plan für die folgenden zehn Jahre erstellt werde, um eine nachhaltige Bewirtschaftung sicherzustellen. Danach seien in dem betreffenden Gebiet am Hünscheid noch insgesamt rund 1100 Festmeter Buchenholz zu entnehmen.

Der Markt für Kiefernholz sei im Moment „nahezu dicht“, deshalb seien diese nicht mit durchforstet worden und lediglich Buchen entnommen worden. Im Einschlagsgebiet könne man auch schon gut die Buchenverjüngung beobachten. „Die Naturverjüngung wollen wir fördern, sie brauchen Licht. Je mehr dicke Bäume da sind, umso dichter das Kronendach, umso weniger junge Bäume können von unten nachwachsen“, so Bachmann.

„Wir haben bestimmt nicht überhauen“, versicherte er – auch wenn es erst mal „schrecklich“ aussehe.

Bei den Mengen an Holz an dem einzigen für die Holzabfuhr vorhandenen Weg, empfinde er das subjektiv auch manchmal so, räumte der Louisendorfer Revierleiter ein. Auch der Frankenberger Forstamtsleiter Andreas Schmitt betonte, dass die Nutzung im Rahmen eines – vom Ministerium geprüften – Zehn-Jahres-Plans erfolge.

„Unsere Kalkulationen zu den zu entnehmenden Mengen basieren auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit, wir entnehmen planmäßig immer weniger als zuwächst“, sagte er.

Im Nationalpark dagegen gebe es eine andere Zielsetzung, dort gehe es um Prozessschutz.