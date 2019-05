Fernsehteam drehte in Frankenau mit Pfarrerin Henriette Quapp-Wahl

Filmaufnahmen in der Kirche

+ © Foto: Susanna Battefeld Kamera läuft: Pfarrerin Henriette Quapp-Wahl und Moderator Dieter Voss bei den Dreharbeiten in der Frankenauer Kirche. © Foto: Susanna Battefeld

Frankenau - Ein Filmteam des Hessischen Rundfunks hat Aufnahmen in der Kellerwald-Region für einen 45-minütigen Beitrag zur Serie Herrliches Hessen aufgenommen. Die Kameras begleiteten Moderator Dieter Voss unter anderem in die Kirche in Frankenau.