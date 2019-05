Feuerwehrhaus in Allendorf/Hardtberg: Architekt ordnet Baustopp an

Frankenau. Nachdem der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Allendorf/Hardtberg bislang zügig vorangegangen ist, sind jetzt unerwartet Planungsmängel aufgetaucht. Architekt Hendrik Pape hat die Reißleine gezogen und einen Baustopp angeordnet.

Wie berichtet, hatte Pape die Bauleitplanung Mitte April nach dem Weggang des ehemaligen Bauamtsleiters Thomas Tönges übernommen. Eigentlich sollte er nur noch die Restarbeiten an dem gemeinsamen Domizil der Feuerwehren aus Allendorf/Hardtberg und Dainrode betreuen.

Aufgrund der zutage getretenen Mängel hat das Parlament jetzt allerdings einstimmig beschlossen, den ursprünglichen Auftrag Papes auf die vorangegangene Planungsphasen zu erweitern, damit er das Bauvorhaben korrekt zu Ende führen kann. Die von Pape vorgelegte Mängelliste soll zudem am 25. Juni bei einem Ortstermin in Allendorf/Hardtberg mit dem Bauausschuss besprochen werden. „Dreh – und Angelpunkt“ sei die fehlende Wärmeschutzberechnung, sagte der Frankenauer Architekt in der Stadtverordnetenversammlung. „Ohne die kann ich nicht arbeiten.“ Er habe der Firma eine Frist gesetzt bis zum 31. Mai. Alles weitere liege nicht in seiner Macht.

Darüber hinaus bemängelte er eine fehlende Abdichtung gegen Bodenfeuchte und mangelnden Blitzschutz im Feuerwehrgerätehaus. Weiterer Problempunkt sei der Bodenbelag in der Fahrzeughalle, der keine korrekte Rutschhemmung aufweise.

„Der Förderbescheid sagt klipp und klar, dass alle Bestimmungen eingehalten werden müssen“, hatte Hendrik Pape bereits in den Ausschusssitzungen in der vergangenen Woche mit Verweis auf die bewilligten Fördergelder betont. Zur Erinnerung: Das Land Hessen hat den rund 550 000 Euro teuren Bau mit 162 000 Euro bezuschusst.

Welche Mehrkosten jetzt entstünden, könne er noch nicht sagen, sagte Pape auf Nachfrage von Harald Dehn vom Umwelt- und Bauausschuss.