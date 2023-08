Heideblütenfest Altenlotheim lockte viele Besucher

Von: Marise Moniac

Viel zu sehen, zu schmecken und auszuprobieren gab es beim 18. Heideblütenfest am Sonntag in Altenlotheim. Bei geführten Touren in den Nationalpark erkundeten die Besucher den eigenen Charme der Heidelandschaft und erfuhren an verschiedenen Stationen Wissenswertes über die Region. Mit von der Partie war auch die amtierende Heideblütenprinzessin Lina I., die sich hier gerade vor der Schafherde von Matthias Bauch (im Hintergrund mit Volker Nagel) fotografieren lässt. © Moniac, Marise

Viel zu sehen, zu schmecken und auszuprobieren gab es beim 18. Heideblütenfest am Sonntag in Altenlotheim. Bei geführten Touren in den Nationalpark erkundeten die Besucher den eigenen Charme der Heidelandschaft und erfuhren an verschiedenen Stationen Wissenswertes über die Region.

Altenlotheim – „Wunder-wunderschön ist es hier“, schwärmte eine Besucherin beim 18. Heideblütenfest in Altenlotheim. Sie hatte eine der Führungen bis hinauf zur Koppe im Nationalpark mitgemacht und war ganz hingerissen von der sich bietenden Bilderbuchlandschaft.

Spindeln, Wolle und mehr: Diana Schäfer und ihre Tochter Lara erklären Besucherin Elke Faust die Kunst des Spinnens. © Marise Moniac

„In meiner Gruppe waren über 40 Leute“, freute sich auch Nationalpark-Mitarbeiter Achim Frede. „Das ist richtig gut, denn immerhin geht es ja ganz schön bergauf, und bei den sommerlichen Temperaturen kommt man ins Schwitzen.“

Für die bewältigten Strapazen wurden alle reichlich belohnt. Zunächst einmal beim Blick in die Ferne mit einem Puppenhaus-Altenlotheim in der Tiefe und den grünen Hügeln des Mittelgebirges dahinter. Dann bot sich auch in der Nähe Sehenswertes, angefangen bei den sattgrünen Grasteppichen und den krummen Kiefern bis zu den lilafarbenen Polstern der Heideblüten und den blökenden Schafen von Matthias Bauch.

Wacholdermännchen sprang aus dem Gebüsch

An den Stationen wartete manche Überraschung. Zum Beispiel sprang aus einem stachligen Gebüsch plötzlich das Wacholdermännchen hervor und warnte vor einem gedankenlosen Umgang mit der Natur. Für Erwachsene und Kinder gab es Workshops am Spinnrad – ausprobiert werden konnten Handspindeln, mit denen Fasern zu Garn versponnen werden, und ein Spinnrad, mit dessen Hilfe lose Fasern durch gleichzeitiges Verdrehen und Auseinanderziehen zu einem Faden verarbeitet werden. „Wir wollen kleine Armbänder herstellen“, erklärte „Spinnfrau“ Diana Schäfer, „da kann jeder etwas Hübsches mit nach Hause nehmen.“ Als „das schönste Hobby der Welt“ bezeichnet Dr. Verena Wilhelmi ihr Interesse für Pilze jeder Art. 2023 werde ein super Pilz-Jahr, prophezeite sie, man könne die bevorstehende Ernte schon jetzt riechen. An ihrem Stand zeigte sie die Exemplare, die sie einen Tag zuvor gefunden hatte.

Infos zu Insekten gab es im Schäferwagen des Naturparks, während kleine Kinder mit der Geschichte von der Raupe Nimmersatt, die sich am Ende zu einem Schmetterling wandelt, gut unterhalten wurden.

Lina I. alias Lina Backhaus, die noch bis zum nächsten Jahr als Heideblütenprinzessin residieren wird, las in lauschiger Umgebung das Grimmsche Märchen vom Rumpelstilzchen vor.

Heide-Rallye

Im Dorf Altenlotheim fand rund um das DGH ein umfangreiches Programm statt, das den ganzen Tag über guten Zulauf hatte. Den Anfang machte ein Wandergottesdienst, und später konnte man bei einer Heide-Rallye mitmachen und Gutscheine für den Wildtierpark Edersee gewinnen. Oder man informierte sich in einer Ausstellung über Artenvielfalt und den frisch erprobten Anbau von heimischen grünen Linsen.

Im Kinderbereich gab es feucht-fröhliche Spiele mit der Jugendfeuerwehr.

Neben den Ständen mit einem reichen Angebot an Kunsthandwerk, Schmuck und Strickwaren war auch der kulinarische Bereich gut besucht. Vor allem die regionalen Köstlichkeiten wie Heideschnitzel, Wildgulasch und Hirtenpfanne mit Geschnetzeltem und Schafskäse gingen weg wie warmen Semmeln. Aber auch die Liebhaber eher süßer Kost kamen beim Kuchenbüfett der Landfrauen und dem frischen Eis vom Bauernhof voll auf ihre Kosten.

Schreck, lass nach: Das Wacholdermännchen (Volker Nagel) erscheint hier dem kleinen Kalle Krümper und seinem Papa. © Moniac, Marise

Gemütlich: Mobilitätseingeschränkte Besucher genossen die Fahrt in der Kutsche. © Moniac, Marise