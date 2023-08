„Hier geht es nur um Spaß“: Modellbootfahrer bauen alles von Hand

Von: Susanna Battefeld

Das Crazy-Race-Team mit seiner Flotte am Weiher des Frankenauer Feriendorfs. Hier (von links) Sascha Spohr, Adam Wessoly, Robert Fratzke und Markus Fratzke. © SUSANNA BATTEFELD

Die Modellbootfahrer treffen sich seit 25 Jahren wöchentlich in Frankenau. Die acht Männer bauen die Modellboote von Hand und treffen sich zum Fahren.

Frankenau – Sonntagmorgen 9 Uhr am Weiher vor dem Frankenauer Feriendorf: Ein Katamaran saust mit rund 90 Stundenkilometern über das Wasser und zieht eine Gischtwolke hinter sich her. In der Mitte des Sees kreuzt ein Hochseebergungsschiff, das ruhig seine Runden dreht.

Glauben Sie nicht? Stimmt aber! Das idyllische Gewässer am Sternberg ist ein Mal wöchentlich Treffpunkt des Crazy- Race-Teams, das sich dort mit ferngesteuerten Modellbooten vergnügt. „Es ist immer lustig bei uns, deswegen auch der Name ‘crazy‘, also verrücktes, Rennteam“, sagt Markus Fratzke.

Die achtköpfige Männergruppe – Alter 40 plus – kommt schon seit knapp 25 Jahren regelmäßig in Frankenau zusammen. „Wir sind kein Verein, sondern eine Interessengemeinschaft – ganz einfach. Das funktioniert, ohne Zwänge“, betont der 53-Jährige.

Gemeinsames Hobby ist das Bauen und Fahren von Modellbooten. Faszination dabei sei „schneller, weiter, besser“, sagt Adam Wessoly lachend. Der Bad Wildunger hat auch schon an richtigen Wettbewerben teilgenommen, wie der Freundschaftsregatta des Kasseler Schiffs-Modell-Clubs. „Hier bei uns geht es aber nur um Spaß.“

Rasante Fahrt: Der Mini-Katamaran umkreist schnittig das Original-Modell des Hochseebergungsschiffs. © Battefeld, Susanna

Jedes Teil ist von Hand hergestellt

Prunkstück der Flotte ist ein 38 Kilo schweres Modell eines Hochseebergungsschiffes, das Robert Fratzke selbst gebaut hat. Das Originalschiff liegt in Rotterdam.

„Jedes Teil, das man sehen kann, ist von Hand hergestellt“, betont der gelernte Maschinenbauer. Auch der gesamte Innenausbau und die Elektrik seien originalgetreu nachgebaut und funktionsfähig.

„Insgesamt habe ich acht Jahre gebraucht. Für mich ist das entspannend“, berichtet der 66-Jährige. „Das kann man so nirgends kaufen“, merkt Adam Wessoly an.

Auch Robert Fratzkes Neffe Markus tüftelt gerne. Über ein von ihm entwickeltes, einzigartiges Antriebskonzept eines Katamarans hat sogar schon eine Fachzeitschrift für Schiffsmodelle auf mehreren Seiten berichtet.

Treffen bei Wind und Wetter

Die Modellbootbegeisterten treffen sich bei jedem Wetter am Frankenauer Feriendorf – außer wenn der See zugefroren ist. „Manchmal kommen auch Passanten vorbei und gucken zu“, sagt Markus Fratzke.

Und was sagen die Ehefrauen zu dem Hobby? „Die kommen auch noch zu ihrem Recht“, betont die Gruppe: „Um 12 Uhr ist Schluss. Dann geht es nach Hause – die Frauen wollen ja auch noch was vom Sonntag haben“, sagt Markus Fratzke.