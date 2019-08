Jubiläumsdorf Allendorf/Hardtberg lüftet Geheimnis 

„Bewegte Momente für die Zukunft“, titelte die HNA am 4. Juli 1994, als sie über die Verlegung einer Gedenktafel zum 725-jährigen Bestehen von Allendorf/Hardtberg berichtete.

Zum Ortsjubiläum waren damals diverse „Wünsche für die Zukunft“ des Frankenauer Stadtteils unter der Marmorplatte versenkt worden. Jetzt nach 25 Jahren sollen sie wieder ans Tageslicht befördert werden.

Am Donnerstag, 12. September, um 18 Uhr sollen die vergrabenen Hülsen mit den Schriftstücken zum Auftakt der 750-Jahr-Feier geöffnet werden. „Wir haben alle eingeladen, die damals beteiligt waren“, sagte Ortsvorsteher Dirk Michel. Unter anderem seien dies Bürgermeister, Ortsvorsteher sowie Vereins- und Fraktionsvorsitzende gewesen.

Um die Spannung zu erhöhen, solle die schwere Platte auch tatsächlich erst am 12. September vor Publikum gehoben werden, kündigte Michel an. „Wir hoffen, dass das dann auch funktioniert. Zur Not stellen wir einen kleinen Bagger parat, falls wir die Bolzen nicht rauskriegen“, sagte er. Auch Festausschussmitglied Heinz Seitz ist gespannt auf die feierliche Öffnung: „Das Interessante ist auch, ob die Behältnisse die 25 Jahre unbeschadet überdauert haben. Wenn wir Pech haben, ist vielleicht alles feucht oder verschimmelt“.

+ Mit vereinten Kräften: (von links) Friedhelm Keute, Hartmut Schäfer, Dirk Michel und Willi Berg beim Legen der Platte im Jahr 1994. © Bernd Schünemann/Archiv

Willi Berg, der damals Stadtverordnetenvorsteher war und auch die Platte einbetoniert hatte, erinnert sich, dass 1994 durchsichtige Plexiglasrohre verwendet worden seien. „Ich habe keine Bedenken, dass da irgendwas verschimmelt ist“, sagte er. Was er selbst an Wünschen beigesteuert habe, wisse er nicht mehr genau, sagte Berg gegenüber der HNA. „Ich glaube, ich habe etwas über die Entwicklung des Dorfes aufgeschrieben.“

Der damalige Ortsvorsteher Friedhelm Keute kann sich gar nicht mehr erinnern, ob er überhaupt Wünsche versenkt hat. „Ich meine, dazu waren damals nur die Ortsvorsteher der Nachbardörfer aufgerufen“, sagte er und fügte an: „Lassen wir uns aber mal überraschen.“

Geplant sei, alle geborgenen Schriftstücke in Bilderrahmen auszustellen, damit jeder sie lesen könne, kündigte Dirk Michel an. „Die interessantesten Beiträge werde ich aber direkt nach der Eröffnung am Dorfgemeinschaftshaus vorlesen“, so Michel. Die alte Abdeckplatte soll im Dorfmuseum ausgestellt werden. „Steinmetz Karl-Heinz Tripp wird für uns während des stehenden Festzugs am Sonntag, 15. September, eine neue Platte fertigen“, teilte Heinz Seitz mit.

Dirk Michel hat bereits neue Behältnisse besorgt für eine erneute „Wunschversenkungsaktion“.