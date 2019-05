Kapelle im Kellerwald: So schön ist es nachts auf der Quernst

Verein "Freunde der Quernst" hat neuen Vorstand

Die Kapelle auf der Quernst: Das Foto hat HNA-Redakteur Matthias Müller Anfang Mai gemacht - mit einer Belichtungszeit von 30 Sekunden.

In einer klaren Neumondnacht kann man auch in unserer Region die Milchstraße mit bloßem Auge erkennen. Vorausgesetzt, man ist an einem dunklen Ort, so wie an der Quernst-Kapelle bei Frankenau.