Die Hunde spielten beim Kreisleistungshüten in Allendorf/Hardtberg die Hauptrolle

Allendorf/Hardtberg. Leistungshüten des Kreisschäfervereins Frankenberg und Marburg-Biedenkopf in Allendorf/Hardtberg: Mehrere Hundert Zuschauer verfolgten den Wettkampf, bei dem unter anderem das Auspferchen, das Treiben über eine Brücke und das Passieren eines Verkehrshindernisses beurteilt wurden. Bewertet wurde auch die Arbeit der Hütehunde.

Die Kommandos waren weithin zu hören: „Geh in die Furche!“, Komm her!“ oder ein drohendes „Bleib!“, schallten jetzt über den Weidengrund bei Allendorf/Hardtberg, wo das diesjährige Leistungshüten der Kreisschäfervereins Frankenberg und Marburg/ Biedenkopf ausgetragen wurde. Dazwischen hörte man immer wieder ein an die Schafe gerichtetes, langgezogenes „komm“, mit denen die Schäfer die Tiere zum Weiterziehen animierten.

Sechs Schäfer gaben vor mehreren Hundert Zuschauern Einblicke in ihre Tätigkeit und stellten unter Beweis, wie gut die Zusammenarbeit mit ihren Hütehunden funktioniert. Die 250 Tiere starke Herde zum Schauhüten stellte der Vorsitzende des Kurhessischen Schäferverbandes Matthias Bauch. Der Allendorf/Hardtberger absolvierte als Erster den Parcours, trat aber außer Konkurrenz an.

Sieger wurde am Ende ein Schäfer aus dem Lahn-Dill-Kreis: Mit 103 von 115 zu erreichenden Punkte setzte sich Stefan Heintz aus Hüttenberg an die Spitze vor Michael Prediger aus Spangenberg sowie Wilfried Fehl aus Hohenzell und Harald Bangert aus Meineringhausen. Bangert, Holger Backhaus aus Frankenberg und Michael Prediger haben sich für das Ausscheidungshüten Nord qualifiziert.

„Es geht heute in erster Linie um die Hunde“, betonte Bangert. „Deren Leistung hängt aber natürlich davon ab, wie der Schäfer mit den Hunden arbeitet.“ Gehorsam, Fleiß und Selbstständigkeit seien das Wichtigste, was ein Hütehund mitbringen sollte, sagte Hans-Jürgen Westmeyer aus Niederorke, der das Kreisleistungshüten moderierte.

+ Die Hütehunde von Schäfer Holger Backhaus aus Frankenberg flankieren die angedeutete „Brücke“, über die die Herde dann ziehen soll. © Battefeld

Es sei für ihn immer wieder faszinierend zu beobachten, dass die Hunde ein Tier hüten, dass sie sonst am liebsten reißen würden. Bis ein Hund soweit sei, dass er als Hütehund eingesetzt werden könne, dauere es circa drei Jahre, so Westmeyer. „Allerdings eignet sich auch nicht jeder.“ Beim Hüten gehe es vor allem um den Einklang zwischen Schäfer, Hunden und Schafen.

„Wir haben eine neue Hüteordnung, nach der erstmals auch der Beihund bewertet wird“, erläuterte Westmeyer. Bislang sei nur die Leistung des sogenannten Haupthundes in die Beurteilung geflossen. Der Haupthund habe immer da zu gehen, wo der meiste „Druck“ sei, also beispielsweise am Rand eines Getreidefeldes, in das die Schafe nicht gehen dürften. Beim Hüten sollten die Hunde auch mal „Griff“ zeigen, sagte er: „Es gibt den Nackengriff, den Keulengriff und den Rippengriff.“ Dabei gehe es nicht darum, dass Schaf zu beißen, sondern es nur mal kurz „zu zwicken“.

Auch zu den einzelnen zu absolvierenden Stationen gab Westmeyer Erläuterungen: „Vor dem Auspferchen muss der Schäfer sich davon überzeugen, dass keines der Tiere krank ist. Danach wird der Pferch erst aufgemacht.“

+ Steffen Heintz aus Hüttenberg (vorne, ohne Hut) belegte den ersten Platz beim Kreisleistungshüten, hier mit weiteren Teilnehmern, Richtern und dem Hüteleiter Wilfried Emmerich (Dritter von links). © Battefeld

Das sagt der Hüteleiter

Hüteleiter Winfried Emmerich aus Kirchhain war am Ende zufrieden mit dem Leistungshüten. „Man kann sich nicht beschweren, die Schafe von Matthias Bauch laufen gut“, sagte er. „Das haut nicht immer so hin“. Zudem sei es generell schwierig geworden, Hüteschafherden für den Wettbewerb zu finden.

Die ersten Teilnehmer des Leistungshüten hätten es erfahrungsgemäß immer etwas schwerer, da es für die Herde ein fremder Schäfer und fremde Hunde seien. „Deswegen hat Matthias Bauch auch den ersten Durchgang gemacht.“ Wichtig sei es, dass sich Herde und Hunde abstimmten, sonst würde sich die Aufregung übertragen.