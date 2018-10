Oktoberfest in Ellershausen: 1500 Besucher außer Rand und Band

Ellershausen. Beim Oktoberfest in Ellershausen feierten die Besucher bei einem Wiesnhit nach dem nächsten auf den Tischen.

Die fränkische Band „Bassd scho“ hat ihren Namen verdient: Beim Oktoberfest-Vergnügen des Jugendclubs Ellershausen am Samstagabend im rappelvollen Festzelt auf der „Wiesn“ am Sportplatz gaben die sechs Musiker aus der fränkischen Schweiz von der ersten bis zur letzten Minute so richtig Vollgas – Zeit zum Vorglühen gab es da nicht.

Die Band aus dem Norden Bayerns startete einen „Wiesnhit nach dem nächsten: Bei „Himbeereis zum Frühstück“, dem Jürgen-Drews-Hit „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Du entschuldige i kenn di“ standen die 1500 Oktoberfest-Fans auf den Bänken und Tischen, feierten bis weit in die Nacht hinein und durften ein einzigartiges Lebensgefühl erleben.

Die Hände reckten sich gen Himmel, alle waren fröhlich, lustig und ausgelassen.

Schon am Freitagabend hatten 1000 Menschen im Festzelt eine „Hüttengaudi“ mit Musik und Spektakel mit den „Frankenräubern“ gefeiert. (mjx)

Mehr lesen Sie in der gedruckten Montagsausgabe der HNA Frankenberger Allgemeine.